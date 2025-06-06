鄒族「保育優萬獸」柑仔店 協助換發改良式獵具

兼顧原住民族狩獵文化減少誤捕瀕危動物，林業署嘉義分署今天說，民眾將舊式獵具送往掛「保育優萬獸」牌誌商家並登記相關資訊，即可免費換取改良式獵具，並獲得新台幣100元購物金。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，攜手阿里山地區雜貨店推動改良式獵具換發，獲阿里山鄉新美村「榮三商店」與樂野村「陽昇雜貨店」響應，已掛「保育優萬獸」牌誌，歡迎山村居民攜舊獵具至這兩家「柑仔店」登記換發。

嘉義分署說，「保育優萬獸」鄒語為「aʉt'ʉt'ʉca nayoansou」，其中「yoansou （優萬獸） 」意指所有的動物，象徵透過改良式獵具推廣換發，期許動物資源得以永續且明智利用。

嘉義分署指出，在交通不便的山村，「柑仔店」不僅是居民購買生活物資的據點，更是資訊交流的中心，期望透過百元購物金的回饋，鼓勵部落居民將舊獵具回收、免費領取改良式獵具，同時傳遞保育觀念。

嘉義分署強調，獵具舊換新獲得100元購物金，可兌換該雜貨店內等值商品。「保育優萬獸」設點政策將持續擴展，邀請更多山村據點加入保育行列。

嘉義分署自111年度開始推動改良式獵具換發計畫，改良式獵具特點包括觸發踏板直徑僅為12公分，避免捕獲大型哺乳類動物，並限制套索收束大小，避免誤捕石虎或幼獸。另外，八字環設計是避免繩索纏繞導致動物窒息死亡；踏板可設定壓力值，可防範黑熊踏入。