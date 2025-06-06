台南與波蘭第三大城市締結為姐妹市 新路將命名「羅茲路」

台南市與波蘭羅茲市(Łódź City)今天由黃偉哲市長與茲丹諾夫斯卡(Hanna Zdanowska)市長代表正式締結為姐妹市。黃偉哲對於羅茲這座美麗城市印象深刻，羅茲擁有超過600年歷史，台南也有400年歷史，兩座古城在多方面都能相互交流。他也宣布將台南一條新設道路命名為「羅茲路」，以紀念這段姐妹市情誼。

台南市與羅茲市的緣份，起源於台南在地企業奇美食品與波蘭食品公司在羅茲市合資打造的食品產線，透過民間交流為兩市的城市外交奠定良好基礎，以此為契機，黃偉哲去年9月訪歐期間赴羅茲市拜會，該市副市長也在今年2月率團前來台南進行產業交流，雙方往來密切。

黃偉哲率副市長趙卿惠、新聞及國際關係處長蘇恩恩、經發局長張婷媛與會，波蘭台北辦事處高則叡處長(Cyryl Jacek Kozaczewski)、我國無任所大使暨奇美食品董事長宋光夫、奇美食品總經理宋宗龍等出席觀禮。

黃偉哲感謝波蘭台北辦事處及奇美食品的協助，並期許兩市締結為姐妹市後，能持續深化文化、教育、觀光與商業等領域的互動。

茲丹諾夫斯卡表示，羅茲與台南的合作早已由民間企業帶動，此次締盟更具象徵意義，她也期盼能與台南分享羅茲的文化，促使兩市間的互動從商業層面延伸至文化與教育，並鼓勵年輕世代多進行跨國交流，共同開創更多合作機會。

高則叡提到，很榮幸能在本次羅茲市代表團訪台期間，見證兩座代表性城市羅茲與台南的順利締盟，並感謝各界對促進台波友誼所付出的努力。

無任所大使宋光夫表示，台灣與波蘭人民皆具備友善、誠懇的特質，樂見兩市民眾有更多互動，並將持續推動台波關係的深化。