嘉義市取景拍攝 電視影集「我們與惡的距離Ⅱ」重磅回歸
影集「我們與惡的距離Ⅱ」，延續第1季播出叫座，明天周末首播，包括周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎等多位大卡司演員，未演先轟動，全劇約有4成場景取景自嘉義市，更受嘉市觀眾期待，市府期盼再創影劇觀光風潮。
「我們與惡的距離Ⅱ」由文化內容策進院、公共電視、CATCHPLAY與大慕可可共同出品、大慕影藝製作、嘉市府補助，市長黃敏惠說，影視作品是文化傳播與城市行銷重要推手，邀請各大劇組來嘉市取景拍攝，推動嘉市成為影視創作與拍攝的新熱點。
觀光新聞處指出，「我們與惡的距離Ⅱ」由金鐘導演林君陽、金鐘編劇呂蒔媛及製作人林昱伶、江承恩聯手打造，主演陣容包括周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎及于子育等多位實力派演員。
第2季延續首季對社會議題深刻描繪，探討隨機殺人事件對個人與家庭命運長期影響，圍繞政策、精神疾病、公衛、社會安全網、國民法官等議題；劇組嘉市拍攝期間，深入多個地點取景，包括嘉義火車站、文化公園、東市場與二二八紀念公園等富人文風情與歷史意義的場景，突顯嘉市兼具歷史底蘊與現代魅力城市特色。
「我們與惡的距離Ⅱ」明天起每周六晚間9時在公共電視、CATCHPLAY同步首播；晚間10時在串流影音平台CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版，以及首次播出台劇的Amazon Prime Video，在海外超過240 個國家或地區同步上架。
市府近年推動「十大旗艦影視新協力計畫」，成立影視協拍中心，透過單一窗口提供行政協調、場景媒合、拍攝支援到在地資源整合的一站式協助服務，提供製作團隊影視補助，至今協拍超過170家次。
包含電影「車頂上的玄天上帝」、「雨中的慾情」、影集「華麗計程車行」、「The Outlaw Doctor化外之醫」、「我們與惡的距離Ⅱ」以及MV「初蕊」、「愛情燒冷冰」等作品；劇組在嘉市拍攝帶動技術、場地、人力、交通與餐飲等產業鏈，促進就業與產值。
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