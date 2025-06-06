房價齊漲＋產業加持　鹽行國中重劃區強勢躍升新熱點

乘著科技產業扎根，近年台南市精華區房價穩健推進，根據實價資料平實營區「浩瀚無極」單價最高達66.16萬元，東區虎尾寮「舜之璽」頂樓戶站上61.51萬元，台南車站生活圈「成大之森」為62.34萬元，新興崛起的九份子重劃區「海富深見」來到49.12萬元，高鐵特區「世界仁」亦達54.1萬元，反映市中心至話題重劃區皆有穩健漲勢。在高房價效益擴散下，坐落於南科與市心之間、擁有交通與生活機能雙樞紐的鹽行國中重劃區極具增值前景，成為備受矚目的購屋熱區。

鹽行國中重劃區位於南科園區與市中心交界，更是南科與沙崙綠科城的雙引擎匯聚點，車程約10~15分鐘即可直達機能豐沛的市中心，擁有國道一號、北外環快速道路、永安轉運站等便捷交通，加上永康大排整治與多座新闢公園，生活機能與居住品質同步提升。鹽行國中重劃區及九份子重劃區同樣擁有北外環交通優勢，但與對比之下鹽行國中重劃區更貼近東區南紡夢時代、南科園區，通勤便利性更勝一籌，加上周邊生活圈已初具規模，同時結合學區資源、鄰近醫療設施，成為南科外溢買盤的首選區段。

以台積電為首的南科產業動能持續升溫，根據國科會統計，2024年南部科學園區營業額達2兆2,125億元，連2年超車中科、竹科。輝達計劃今年生產超過100萬顆晶片，並委由台積電代工，南科作為台積電最大先進製程量產基地，相關產業鏈將同步擴張，未來可望推升南科產業聚落規模，推升周邊住宅剛性需求。其中，鹽行國中重劃區因具備近市區及南科車程15分鐘雙重優勢，順勢躍升為科技菁英購屋首選區域。 遠雄山禾2529坪大基地賦予多維社區尺度，擁有景觀泳池及全齡公設等豐富規劃。

對於科技家庭而言，緊湊的工作節奏下，宜居生活空間顯得格外重要，開闊的生活尺度更是首要條件。隨著房價攀升，在市中心要購入3房以上的預售產品，不僅總價門檻較高、供給與選擇也受限。相比之下，鹽行國中重劃區房價門檻相對可親，也較有條件選擇大坪數產品。

鹽行國中重劃區內指標案「遠雄山禾」，基地面積達2,529坪且三面臨路，並規劃近450坪前庭廣場，營造「住在公園裡」的生活氛圍。房型以38、42坪大3房為主力，客廳皆有大面開窗及戶戶對外窗規劃，同時兼具方正格局與高坪效設計，加上完備全齡公設規劃，滿足各年齡層的需求，貼合自用與家庭的換屋需求。除此之外，3房格局產品不僅能滿足當下居住需求，也能包容未來家庭結構變化，有效減少再次換屋壓力，具備高度實用性與長期居住彈性。

憑藉品牌信譽與建築品質，及結構安全、防水及地壁磚三大保固優勢，「遠雄山禾」自公開以來吸引大量關注，在南科產業紅利與區段價值加乘下，不僅滿足當下居住所需，更具備區段增值潛力，成為自用兼置產的熱門選擇。