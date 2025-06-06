成龍濕地／發展生態養殖 盼濕地標章加持

成龍濕地從農耕轉型養殖，成功發展生態養蝦，在地養殖達人說，地力已無法挽回，也是順應環境所趨，目前則面對勞動力老化危機。

成龍濕地泡水30年，轉型生態養蝦，改變了在地產業；成龍社區發展協會理事長田日蒸說，村民原以農耕為主，早年海水倒灌、土地嚴重鹽化，已無法挽回地力，村民才紛紛轉型養殖，這是順應環境變遷的調適作為。

成龍濕地固然已成為極佳的生蝦養殖場域，但在地契作養殖的「好蝦冏男社」養蝦達人李富正認為，魚塭用水仍高度仰賴大排溝渠引入，導致水質難穩定掌控，一旦有一處魚塭遭遇病害，病原體極易隨水蔓延至周邊魚塭，引發連鎖感染，一旦中鏢損失慘重，因此亟需海水統籌供應站。

李富正說，在濕地常能釣到大草蝦，可見當地自然環境有利生態養蝦，只是不論純海水或海淡混合養蝦，著重養地和養水，須經一段時間營管才能成功。目前還有養殖人口老化嚴重、青年勞動力持續外流，產業正面臨後繼無人的結構性危機。

田日蒸說，成龍濕地是國家級濕地，名氣大帶來觀光效益是好事，但村民認為產業才是地方的根，更期待成龍水產可與濕地連結，所以大家正努力爭取「濕地標章」，未來村民所產的魚蝦蛤貝都能打上濕地標章，相輔相成，對觀光加成，也可保在地產業永續。縣府計畫處長李明岳對此也表示認同。