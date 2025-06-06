八掌溪清淤全堆台南後壁 地方不滿、議員諷「要變淹水樂園？」

去年8月凱米颱風導致八掌溪潰堤，鐵路路基被沖毀，台南後壁一帶及嘉義發生嚴重水患，議員昨在市政總質詢指八掌溪疏浚土方全堆放在台南後壁的台糖農場，原是滯洪區卻可能導致倒灌淹水，地方不滿風險全由台南承擔，醞釀抗爭；市府說會盡速與河川分署做好防範，不能造成台南傷害。

市議員李宗翰表示，去年凱米颱風台南運氣不好，因八掌溪潰堤，水都從後壁淹進來，才導致嚴重後果，但水利署第五河川分署疏浚卻是「嘉義、台南兩樣情」，嘉縣府同步將周邊土地整理為水上產業園區開發用地，但疏浚出的泥砂卻大量堆置在台南後壁台糖農地。李宗翰說，原本應嘉南兩地共同分擔的土石，卻全由台南承擔，堆置土方的地方原為滯洪區，萬一下大雨積水全流往台南，「難道台南要變成淹水主題樂園嗎？」

他也指出，雖然這件事不是台南決定的，但不能接受河川分署處理方式，河川分署有長期租用台糖土地堆放土方的打算，地方已醞釀抗議，市府須表達嚴正態度。

水利局長邱忠川說，土方堆置場面積超過2公頃要有「出流管制」，且不能導致淹水並倒灌到台南，會盡速跟五河分署研商加強土方堆置區域周邊排水防護措施。