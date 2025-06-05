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今年4度獲五星縣長 嘉義縣長翁章梁：肯定越多 責任越大

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右）施政滿意度83.7%，施政滿意度排名全台第一，今年4度榮獲五星縣長。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右）施政滿意度83.7%，施政滿意度排名全台第一，今年4度榮獲五星縣長。圖／嘉義縣政府提供

遠見雜誌公布2025年縣市長施政滿意度調查結果，嘉義縣長翁章梁施政成效獲肯定，今年4度榮獲「五星縣長」殊榮，施政滿意度83.7%，縣府團隊8大面向平均滿意度78.9%，都是全台之冠，翁章梁今參加贈獎典禮，將繼續推動嘉義縣轉型為農工科技大縣。

調查顯示，翁章梁施政滿意度83.7%，較去年提升4%，是全台唯一滿意度逾8成的首長。縣府團隊8大面向滿意度平均滿意度78.9％，也是全台22縣市之冠。遠見雜誌副社長李建興說，嘉義縣致力推動無人機產業建設，接待來自30多國廠商參訪，展現強勁國際吸引力。

「肯定越多，責任越大！」翁章梁說，上任以來感受到縣民越來越有自信，整座城市也更加充滿活力，這正是他心中期望的嘉義樣貌，未來10年是嘉義縣的黃金10年，感謝縣民的支持，縣府團隊會努力推動建設，全力促成嘉義縣成功轉型為「農工科技大縣」。

翁章梁也說，嘉義縣近期農業與建設亮眼，今年有多達800噸鳳梨銷往日本，阿里山咖啡更在拍賣中創下每磅1萬3000元的高價紀錄，嘉義的蚵仔與烏魚子依然供不應求，就連嘉義推出的「嘉義極光」都非常熱銷，連自己想買也得乖乖排隊。

翁章梁指出。華泰名品城在高鐵特區投資49億元興建Outlet，預計今年11月動土；故宮博物院南院二館投入32億元打造，日前已完成上樑典禮；台積電CoWoS先進封裝廠將在後年開始量產，邀請大家2026年到嘉義欣賞燈會，一同感受這座城市的進步與活力。

嘉義縣長翁章梁（右）施政滿意度83.7%，施政滿意度排名全台第一，今年4度榮獲五星縣長。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右）施政滿意度83.7%，施政滿意度排名全台第一，今年4度榮獲五星縣長。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 團隊 嘉義

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