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全運會籃球資格賽今登場 雲林縣長開球34支球隊搶8強

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
114年全民運動會10月登場，首場籃球資格賽今天開打，34支隊伍搶8強。由雲林縣長張麗善主持開球。記者蔡維斌／攝影
114年全民運動會10月登場，首場籃球資格賽今天開打，34支隊伍搶8強。由雲林縣長張麗善主持開球。記者蔡維斌／攝影

雲林縣主辦的114年全國運動會將於10月登場，各縣市代表隊積極爭取複賽入門票。第1場全國資格賽是籃球項目，今天在斗六市石榴國中開打，分男、女組競逐，共有來自全國20縣市球隊同場競技，首場女子籃球由雲林縣長張麗善開球，同時也宣告114全運會在雲林起跑。

全運會10月18日至23日在雲林縣開賽，今天是球類資格賽，由女子籃球首先登場，共有20縣市34支隊伍參賽，會內賽共有8隊，其中上屆冠軍的台北市與地主隊雲林縣，依規定將可直接進入會內賽，因此資格賽將再選出6隊，資格賽採循環賽賽程10天。

張麗善今天為資格籃賽主持開球，首場女子組大戰，由新北與澎湖2縣代表隊上場，由於參賽隊伍均是縣市頂尖隊伍，一開打戰況激烈。

114全運會共計有35項比賽項目，競賽場地有41處，其中25項在雲林縣內33處場館，縣府投入2億元經費整修，符合辦理全國賽需求，另有10個項目在桃園、台中、南投、高雄、宜蘭、澎湖等外縣市場館。

張麗善說，全運會是以亞奧運競賽種類為主軸，也是國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，雲林睽違20年再次承辦全運會，她甚感欣悅，縣府成立6部33組工作小組執行各項工作，以辧大喜事的心情來迎接全運會，雲林縣已準備好，讓全國各地選手、裁判及鄉親能感受雲林人的熱情及賓至如歸。

114年全民運動會10月登場，首場籃球資格賽今天開打，34支隊伍搶8強。由雲林縣長張麗善主持開球。記者蔡維斌／攝影
114年全民運動會10月登場，首場籃球資格賽今天開打，34支隊伍搶8強。由雲林縣長張麗善主持開球。記者蔡維斌／攝影
114年全民運動會10月登場，首場籃球資格賽今天開打，34支隊伍搶8強。由雲林縣長張麗善主持開球。記者蔡維斌／攝影
114年全民運動會10月登場，首場籃球資格賽今天開打，34支隊伍搶8強。由雲林縣長張麗善主持開球。記者蔡維斌／攝影

雲林 澎湖 張麗善

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