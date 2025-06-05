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獲施政滿意度最佳進步獎 黃偉哲：腳踏實地人民才會買單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天出席遠見雜誌2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天出席遠見雜誌2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天出席遠見雜誌舉辦的2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。黃偉哲表示，這項榮譽是對市政團隊的肯定，更代表許多市民朋友的鼓勵。他表示將持續努力，秉持穩健踏實的精神，讓市民生活更好、城市發展更進步。

黃偉哲表示，在這次評比能獲得最佳進步獎，是一份榮耀，更是一份責任。雖然尚未達到五星的成績，但市政團隊是真的有心，會繼續努力將市政做得更好。

黃偉哲指出，台南市在交通與治安方面長期受到市民關注，因此市府加強推動具體改革措施。他特別提到，台南近年打擊詐騙工作成效卓著，不僅在六都名列前茅，甚至居全國領先地位，他強調「只有讓市民的生命財產獲得最大保障，民眾對政府的信賴才會穩固。」

黃偉哲認為，城市治理就像國家外交一樣，必須展現柔性與韌性。面對瞬息萬變的國內外情勢，市政工作必須腳踏實地、埋頭苦幹，人民才會買單。他更表示，各縣市首長並非彼此競爭，而是各自為民服務、共同進步，期待雲嘉南高屏等縣市攜手團結，一起打造更好的南台灣、更好的台灣。

台南市長黃偉哲（左二）今天出席遠見雜誌2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左二）今天出席遠見雜誌2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天出席遠見雜誌2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天出席遠見雜誌2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。圖／台南市政府提供

黃偉哲 團隊

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