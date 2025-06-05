獲施政滿意度最佳進步獎 黃偉哲：腳踏實地人民才會買單

台南市長黃偉哲今天出席遠見雜誌舉辦的2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。黃偉哲表示，這項榮譽是對市政團隊的肯定，更代表許多市民朋友的鼓勵。他表示將持續努力，秉持穩健踏實的精神，讓市民生活更好、城市發展更進步。

黃偉哲表示，在這次評比能獲得最佳進步獎，是一份榮耀，更是一份責任。雖然尚未達到五星的成績，但市政團隊是真的有心，會繼續努力將市政做得更好。

黃偉哲指出，台南市在交通與治安方面長期受到市民關注，因此市府加強推動具體改革措施。他特別提到，台南近年打擊詐騙工作成效卓著，不僅在六都名列前茅，甚至居全國領先地位，他強調「只有讓市民的生命財產獲得最大保障，民眾對政府的信賴才會穩固。」