成龍濕地讓小村發展為藝術村 超浪漫水景影舞不看會後悔

雲林縣口湖鄉成龍村有一大片土地早已成為不可逆的濕地，與水共生，不再只是地理環境的描述，而是當地居民與生俱來的宿命。隨著極端氣候的影響加劇，未來恐有更多沿海聚落步上成龍村的後塵，中央與地方政府近年投注大量資源，協助成龍村透過藝術轉型重生，期待其成為台灣氣候調適的示範。

自2010年起，觀樹教育基金會啟動為期10年的深度陪伴計畫，透過藝術介入、生態教育與社區共創，與村民共同推動「成龍濕地國際藝術節」，駐村藝術家與在地居民攜手創作，以濕地環境為靈感、就地取材製作裝置藝術，引導社區與外界關注環境與人之間的互動關係。

計畫於2019年結束，中央補助亦隨之中止，疫情衝擊下國際藝術家駐村計畫中斷，成龍村一度陷入藝術轉型的空窗與迷惘。雲林縣政府文化觀光處長陳璧君指出，縣府自2020年起推動「國際流動藝術饗宴」，持續將濕地轉化為藝術舞台，延續社區、藝術與環境教育的連結。

歷經近六年持續不斷的擾動，今年對成龍村而言是一個關鍵的轉捩點，社區發展協會首次主動提出，希望重啟已中斷多年的國際藝術節，縣府協助媒合農業部水土保持署資源，促成「土地親像花」國際藝術家駐村行動，創作四座與土地對話的環境裝置藝術。

陳璧君表示，成龍村作為一處位於海平面以下的濕地型偏鄉，長年以來多處於被動接受外界協助的角色，十年來中央、地方與觀樹教育基金會的陪伴，使村民逐步建立對藝術與環境的認知，但村民大多仍處於觀望狀態。

即便中央補助告一段落，觀樹基金會仍持續挹注資源，與地方社區保持情感連結，在縣府推動的「流動藝術饗宴」、「微醺餐桌」等活動下，三方緊密結合。當年參與藝術節的小朋友已長大成人，開始返鄉，社區意識也隨之甦醒，從「被帶著走」到「主動出發」，成龍村終於找回國際藝術村的定位與方向，藝術、環境教育與生態的結合，成為這座濕地村落未來持續發展的核心主軸。