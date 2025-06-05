快訊

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

高中生「最佳辯士」造假丟多校正取資格 醫師父診所聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台南關廟市場約30攤裝修不符防火限期拆除 議員籲市府協助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
關廟市場因部分鋪位裝修不符防火規定，市府要求限期拆除。攤商卻被迫自費改善，引發不滿。圖／市議員鄭佳欣提供
關廟市場因部分鋪位裝修不符防火規定，市府要求限期拆除。攤商卻被迫自費改善，引發不滿。圖／市議員鄭佳欣提供

台南關廟與歸仁兩地市場設施老舊、修繕責任歸屬不明、排水不良、工程延宕等爭議，市議員鄭佳欣今於市議會總質詢中痛批市府卸責，要求檢討政策、還攤商公道。市長黃偉哲則承諾將責成經發局與市場處妥善處理，兼顧公共安全與攤商權益。

關廟市場因部分鋪位裝修不符防火規定，市府要求限期拆除。攤商卻被迫自費改善，引發不滿。鄭佳欣指出，「很多攤商一輩子都在這裡擺攤養家，為什麼到頭來還得自掏腰包處理市府留下的問題？」她引述市府法制處意見指出，若原隔間為早期公部門施作，修繕責任應由市府承擔，並當場要求立即檢討契約與政策，「政府不該將責任轉嫁給最辛苦的小民。」

對此，經發局回應，關廟市場去年辦理安全檢查時，發現部分店舗的內部裝修（包括天花板與隔間牆等）不符合法定防火時效規定，必須進行改善，經調查，目前約有30家鋪位涉及相關裝修；5月已召開說明會，攤商盼市府協助設置防火隔間。目前市府正釐清原有設施是否為公家施作，將持續與攤商溝通，尋求合法且合情的處理方式，若屬實將依法協助修繕，以符合法規並減輕攤商負擔。

另方面，歸仁市場排水不良、工程延宕亦引發議論。鄭佳欣質疑市府長年失職，攤商等不到新設施，只得苦撐生活。市場處表示，歸仁市場排水問題為高程落差所致，已於今年啟動工程，近日因雨停工，預計今明兩日加速收尾作業，預計4至5天內完成，提升市場排水機能及環境功能。

台南市議員鄭佳欣（左）為關廟市場修繕，遞交陳情書給市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
台南市議員鄭佳欣（左）為關廟市場修繕，遞交陳情書給市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影

溝通 攤商 天花板

延伸閱讀

互踢皮球？排水雜草比人高 彰化農民求清淤救田卻碰壁

台中外埔邊坡整治工程將動工9月完工 保障生命財產安全　

關廟運動公園風雨球場波折多 立委會勘確定處理方向

端午節前台南北門、關廟「萬粽齊發」今明分送在地弱勢

相關新聞

30年前風雨毀村如今成國際藝術村 成龍濕地因禍得福全靠這原因

口湖鄉成龍村30年前一場世紀海水倒灌，幾乎毀村，被淹沒的廣大良田變成濕地，觀樹基金會進駐，引進「與水共生」理念，帶來國際...

成龍濕地讓小村發展為藝術村 超浪漫水景影舞不看會後悔

雲林縣口湖鄉成龍村有一大片土地早已成為不可逆的濕地，與水共生，不再只是地理環境的描述，而是當地居民與生俱來的宿命。隨著極...

不再怕淹水！低窪區建屋典範 「高腳屋」設計圖這裡免費索取

低於海平面的成龍村，一直仰賴海堤阻擋海水，30年前強颱決堤村落良田頓成澤國，觀樹基金會為讓地方能長居久安，2018年請專...

獲施政滿意度最佳進步獎 黃偉哲：腳踏實地人民才會買單

台南市長黃偉哲今天出席遠見雜誌舉辦的2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。黃偉哲表示，這項榮譽是對...

台南關廟市場約30攤裝修不符防火限期拆除 議員籲市府協助

台南關廟與歸仁兩地市場設施老舊、修繕責任歸屬不明、排水不良、工程延宕等爭議，市議員鄭佳欣今於市議會總質詢中痛批市府卸責，...

海水倒灌農田被淹沒30年 成龍濕地轉型成功爭取標章

廣大的成龍濕地原是農田，海水倒灌廢耕迄今30多年，形成天然濕地，農耕轉型養殖，發展生態養蝦，帶動產業永續，口湖鄉「好蝦冏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。