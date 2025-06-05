台南關廟市場約30攤裝修不符防火限期拆除 議員籲市府協助

台南關廟與歸仁兩地市場設施老舊、修繕責任歸屬不明、排水不良、工程延宕等爭議，市議員鄭佳欣今於市議會總質詢中痛批市府卸責，要求檢討政策、還攤商公道。市長黃偉哲則承諾將責成經發局與市場處妥善處理，兼顧公共安全與攤商權益。

關廟市場因部分鋪位裝修不符防火規定，市府要求限期拆除。攤商卻被迫自費改善，引發不滿。鄭佳欣指出，「很多攤商一輩子都在這裡擺攤養家，為什麼到頭來還得自掏腰包處理市府留下的問題？」她引述市府法制處意見指出，若原隔間為早期公部門施作，修繕責任應由市府承擔，並當場要求立即檢討契約與政策，「政府不該將責任轉嫁給最辛苦的小民。」

對此，經發局回應，關廟市場去年辦理安全檢查時，發現部分店舗的內部裝修（包括天花板與隔間牆等）不符合法定防火時效規定，必須進行改善，經調查，目前約有30家鋪位涉及相關裝修；5月已召開說明會，攤商盼市府協助設置防火隔間。目前市府正釐清原有設施是否為公家施作，將持續與攤商溝通，尋求合法且合情的處理方式，若屬實將依法協助修繕，以符合法規並減輕攤商負擔。