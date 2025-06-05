不再怕淹水！低窪區建屋典範 「高腳屋」設計圖這裡免費索取

低於海平面的成龍村，一直仰賴海堤阻擋海水，30年前強颱決堤村落良田頓成澤國，觀樹基金會為讓地方能長居久安，2018年請專家設計建造首座合法高腳屋，示範即便海水倒灌仍可居住，以「與水共生」概念打造宜居的綠建築，但迄今高腳屋仍未普遍，村民說，村子已不淹水，但大家仍肯定高腳屋的教育性。

成龍高腳屋為3樓建築，兼具防洪、節能，1樓高腳設計，足可因應3、50年的地層下陷，平時可停車或工作場地；2樓以上才為居家使用，不僅可避免淹水影響生活，因成龍村臨海空曠日曬嚴重，還結合綠建築概念，牆面和屋外圍牆均以當地的蚵殼作為「防曬牆」隔熱效果佳，減少冷氣耗損，「蚵屋」造型也營造在地元素的建築外觀。

觀樹基金會執行長洪粹然表示，這是政府修法後建造全國的第一座合法高腳屋，目的主要作為與水共生的示範，提供給地層下陷區一個更合適的居住選擇和參考，讓更多人了解其優點，不必在遇洪水就被迫搬遷，有需求者歡迎免費索取設計圖。

至於是否會在西部沿海全部推廣，環境部氣象變遷署長蔡玲儀表示，成龍高腳屋提供給其他下陷地區建築的設計思考，但建屋時仍得依實地環境背景調查為依據，所以希望更多社區能來參觀取經。

只是目前村內未見高腳屋民宅，社區發展協會理事長田日蒸說，大家很肯定高腳屋的功能，但村內多數建築都在早年災難發生不久翻修的，多年來村內排水都已改善，尤其濕地也具滯洪池功能，所以已很少淹水，不過高腳屋還是給「未來屋」帶來很好的示範。

李姓村民也說，觀樹基金會為不讓村民再受淹水之苦，提供面對極端氣候的實用居家示範，大家揪感心，不過多數人還是住慣了傳統房舍，將來如有新建房子，如便不淹水，但為防地層下陷，還是會考慮採取高腳屋的設計理念。