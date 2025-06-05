30年前風雨毀村如今成國際藝術村 成龍濕地因禍得福全靠這原因

口湖鄉成龍村30年前一場世紀海水倒灌，幾乎毀村，被淹沒的廣大良田變成濕地，觀樹基金會進駐，引進「與水共生」理念，帶來國際駐村術術家，改變了全村命運，村民不但走出極端氣候險遭「滅村」的悲情，也成為台灣環境教育的最佳典範和場域，曾與老天搏鬥的老一輩村民說，土地無法再耕作，留給鳥和魚使用，誰都沒想到，對村子反而是件好事。

10多年前成龍村賴以維生的阡陌仍一片汪洋，政府多方努力仍復耕無望，絕望之餘，觀樹基金會進駐，為成龍村帶來了光，借用學校教室為據點，引進國際藝術家，不但打造全國有名的成龍藝術村，2009年更創辦「濕地學堂三代班」、「成龍濕地偵探社」，帶領孩子認識濕地生態、維護濕地環境，逐漸影響父母與祖父母輩的上兩代。

「觀念的改變左右了全村的命運！」土生土長的社區發展協會理事長田日蒸說，這些改變對當年正值中壯年也是家庭支柱的村民感受尤深，良田毀了家境陷落前途茫茫，誰也沒想到藝術和生態真能當飯吃，改變了這個村。

當年帶領老人家在濕地築棧道水屋，把村集會所甚至住家搞成「五花十色」馬賽克屋的田日蒸說，「有地斯有財」許多老村民感慨當年決堤15分鐘毀了村，也毀了良田，萬沒想到留給鳥和魚使用反而好。

80歲魏老先生也指著住家彩虹屋說，這是藝術家一起創作的家，這些年村民共同創作藝術品，不僅環境變美了，看到很多人來賞鳥賞夕陽，心情更愉快，濕地改變了成龍「環境真能改變人」。

一場浩劫，成龍村非但沒垮掉反而日益茁壯，不僅發展產業，年輕人留鄉也較多，成龍國小雖是偏村小學加上少子化，但仍維持30多人，且都是村內孩子，尤其課程與濕地生態連結既豐富又多元，打造海口「森林小學」。

「村民走出悲情，迎向一個全新的未來」長期來推動農村遊程的口湖鄉金湖農業發展協會執行長蔡云珊說，成龍村民對土地的記憶不再是風雨無情的摧殘，而是一個明亮又充美感的未來，成龍濕地已成沿海重要農村遊程據點，遊客喜愛度很高，主要是從濕地看到了人與環境的相處之道。

蔡云珊說，淹水的成龍村土地不但獲得重生，更衍生出居民生活韌性，每年國際藝術家創作不同的水上作品，並延伸到村落注入環境美學，和村民攜手打造藝術村，的確是環境教育的經典範本。

田日蒸說，村子老老少少隨著藝術家投入創作，共享生活，改變了大家的心，看到遊客來住家美屋或巷道角落打卡，老人家也自豪笑稱自己也變成藝術家了。村子不因地貌環境的衝擊走向沒落，反因藝術與生態深化，改變生活與觀念，感謝觀樹讓村子透光，帶大家走過淹水苦難更能惜福。

縣府計畫處長李明岳指出，成龍村民未對命運感到怨懟，反而選擇與環境共生，將劣勢化為優勢，堪稱社區韌性的典範。在中央與地方長期陪伴與擾動下，成龍村已成為台灣面對極端氣候挑戰的亮點聚落之一，並逐漸透過教育與世代交替，形成一種新的社區價值觀。