海水倒灌農田被淹沒30年 成龍濕地轉型成功爭取標章

廣大的成龍濕地原是農田，海水倒灌廢耕迄今30多年，形成天然濕地，農耕轉型養殖，發展生態養蝦，帶動產業永續，口湖鄉「好蝦冏男社」養蝦達人李富正認為，濕地改變了成龍的產業，轉型生態養蝦，養土和養水需一段時日，相關海淡水的供給和排水設施也要配合齊全。

成龍社區發展協會理事長田日蒸說，成龍村民原以農耕為主，早年颱風帶來海水倒灌，土地嚴重鹽化，加上海水滲透嚴重，已無法挽回地力，村民才紛紛轉型養殖，這也是順應環境所趨。

成龍濕地泡水30年，固然已成為極佳的生態養蝦場域，但週邊農地可否轉型發展養蝦，長期與成龍地區契作養殖的李富正認為，當地尚未設立海水統籌供應站，魚塭用水仍高度仰賴大排溝渠引入，導致水質難以穩定掌控，一旦某一處魚塭遭遇病害，含病原體的水源經排放後，極易蔓延至周邊魚塭，引發連鎖感染。「一旦中標，損失動輒上千萬，可能一夜之間全盤皆輸」。

當地養殖戶近年來試圖導入智慧養殖技術，提升養殖效益與風險控管能力，李富正表示，目前智慧養殖仍處於測試與調整階段，尚未成熟也未普及，加上養殖人口老化嚴重、青年勞動力持續外流，產業正面臨後繼無人的結構性危機。

「有人在濕地常常釣到大草蝦」李富正認為成龍濕地能養好草蝦，可見當地自然環境可能適合生態養蝦，只是不管純海水或海淡水混合養蝦，均著重養地和養水，尤其食物鏈的危害防治，也是一大要務，非一蹴可幾，須經一段時日經營才有成功機會。

縣府農業處長魏勝德則認為，成龍村低海平面地勢低窪，不利農作種植，轉型養殖成為村民仰賴的重要生計，但當下極端氣候、水質不穩日益嚴峻，養殖業面臨品種弱化的難題，若寄望養殖帶動發展，恐還一段長路要走。

田日蒸則對未來養殖發展充滿願景，他說，成龍濕地已是國家級濕地，濕地成名了，帶來觀光效益，自然是好事，但村民認為產業才是地方的根，他更期待成龍水產可與濕地連結，所以大家正努力爭取「濕地標章」，未來村民所產的魚蝦蛤貝都能打上濕地標章，相輔相成，對觀光加成，也可保在地產業永續。

縣府計畫處長李明岳也認同產業才是發展的根本，他說，傳統養殖已難以應對極端環境，唯有轉型升級走向智慧養殖，導入現代企業經營思維，偶爾的藝術活動與外部交流是正向的，但成龍最需要的仍是落地生根的產業。