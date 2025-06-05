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民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

3度獲頒五星市長 黃敏惠：每顆星都是一步一腳印

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠3度獲頒五星市長，馬來西亞返台受獎。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠3度獲頒五星市長，馬來西亞返台受獎。圖／嘉市府提供

「遠見雜誌」公布2025年縣市長施政滿意度調查，嘉市長黃敏惠3度榮獲「五星市長」，寫下施政滿意度及8大面向評比全台第2的亮眼成績。黃敏惠結束馬來西亞觀光推介會，下午趕回台參加頒獎典禮，她說，「每顆星都是一步一腳印的成果，感謝市民肯定。」

遠見評比嘉市教育、環保、醫療三大面向榮登全國第一，其中「醫療」滿意度更蟬聯5年冠軍，締造新紀錄。黃敏惠從遠見天下文化事業群創辦人高希均教授手中接下「五星市長」獎座，感謝全體「五星市民」支持信任，深感責任重大。

她說，嘉市努力10多年來，從3次4顆星、8次4.5顆星，到獲得肯定，今年第3度獲五星市長，感謝市民信任與真實意見回饋，都是對市政前進提醒與鞭策，每一分進步都來自市府團隊努力與市民高度參與。

「每顆星都是一步一腳印的成果」，「嫌貨才是買貨人」，她強調，市政永遠有進步空間，批評是出於期待，市府團隊將持續努力，將「嫌貨」聲音聽進去，將「買貨的信任」做出來，推動市政持續向前。

黃敏惠說，行政院大幅刪減各縣市一般性補助款，減幅達27.3%，嘉市遭削減17.12億元，前所未見，2月起，地方政府更被通知統籌分配款將面臨延後撥付與打折，地方財政幾乎被「打到骨折」，對地方治理與市民福祉造成雙重打擊，也讓原本就吃緊的地方財政幾乎「All趴」，全都倒趴。

補助款與分配款，是地方推動社會福利、教育發展及基礎建設的關鍵財源，中央此舉不僅對市政運作造成實質衝擊，更讓地方首長陷入「巧婦難為無米之炊」困境。面對困難，市府仍將全力以赴，守護弱勢、保障市民基本權益，衷心期盼朝野社會能夠一點對話、少一點對立，共同為台灣的均衡發展與人民福祉努力。

嘉市長黃敏惠3度獲頒五星市長，馬來西亞返台受獎。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠3度獲頒五星市長，馬來西亞返台受獎。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（右二）3度獲頒五星市長，馬來西亞返台受獎。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（右二）3度獲頒五星市長，馬來西亞返台受獎。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（右）從遠見天下文化事業群創辦人高希均教授手中接下「五星市長」獎座。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（右）從遠見天下文化事業群創辦人高希均教授手中接下「五星市長」獎座。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（中）3度獲頒五星市長，馬來西亞返台受獎。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（中）3度獲頒五星市長，馬來西亞返台受獎。圖／嘉市府提供

黃敏惠 馬來西亞 團隊

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