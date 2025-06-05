3度獲頒五星市長 黃敏惠：每顆星都是一步一腳印

「遠見雜誌」公布2025年縣市長施政滿意度調查，嘉市長黃敏惠3度榮獲「五星市長」，寫下施政滿意度及8大面向評比全台第2的亮眼成績。黃敏惠結束馬來西亞觀光推介會，下午趕回台參加頒獎典禮，她說，「每顆星都是一步一腳印的成果，感謝市民肯定。」

遠見評比嘉市教育、環保、醫療三大面向榮登全國第一，其中「醫療」滿意度更蟬聯5年冠軍，締造新紀錄。黃敏惠從遠見天下文化事業群創辦人高希均教授手中接下「五星市長」獎座，感謝全體「五星市民」支持信任，深感責任重大。

她說，嘉市努力10多年來，從3次4顆星、8次4.5顆星，到獲得肯定，今年第3度獲五星市長，感謝市民信任與真實意見回饋，都是對市政前進提醒與鞭策，每一分進步都來自市府團隊努力與市民高度參與。

「每顆星都是一步一腳印的成果」，「嫌貨才是買貨人」，她強調，市政永遠有進步空間，批評是出於期待，市府團隊將持續努力，將「嫌貨」聲音聽進去，將「買貨的信任」做出來，推動市政持續向前。

黃敏惠說，行政院大幅刪減各縣市一般性補助款，減幅達27.3%，嘉市遭削減17.12億元，前所未見，2月起，地方政府更被通知統籌分配款將面臨延後撥付與打折，地方財政幾乎被「打到骨折」，對地方治理與市民福祉造成雙重打擊，也讓原本就吃緊的地方財政幾乎「All趴」，全都倒趴。