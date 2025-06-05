認識氣候變遷調適 「水淹成龍」在雲林首映富童趣

雲林縣口湖鄉成龍溼地為因應氣候變遷調適教育的示範場域，環境部製作「西遊臺灣、水淹成龍」影片，以童趣方式介紹氣候變遷帶來的衝擊及因應調適措施，選在今天世界環境日首映。

環境部氣候變遷署今天在雲林縣舉辦氣候變遷調適教育推廣影片「西遊臺灣、水淹成龍」首映會，邀請鎮南國小和成龍國小的學生共同欣賞。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，對抗氣候變遷是大家所重視課題，可是民眾不理解如何做氣候變遷調適，所以在觀樹教育基金會及義美環境保護基金會協助下，結合掌中劇團拍攝「西遊臺灣、水淹成龍」影片，以童趣方式介紹氣候變遷帶來的衝擊以及因應調適措施。

蔡玲儀說，成龍村有好的對抗氣候變遷調適具體作法，例如「高腳屋」，建造時考慮到地層下陷、暴雨等因素，1樓高腳設計逾3公尺，居住空間由2樓算起，外牆採用廢棄蚵殼當作隔熱建材，是未來氣候調適教育有實證的場域，希望藉由影片，讓更多人認識氣候變遷調適。

成龍溼地是海面下的聚落，現已成為因應氣候變遷調適與提升韌性的示範場域，環境部氣候變遷署考慮將成龍村的成功案例將放入國家調適計畫，讓更多社區思考如何因地適宜。

觀樹教育基金會執行長洪粹然認為，為了讓更多學生深度體驗成龍溼地氣候變遷調適場域，認識地層下陷與氣候變遷所帶來的環境風險，將在今年下半年推出校外教學活動方案「陷在進行式-成龍村下陷探秘」，提供8個免費梯次開放國、高中學校申請。