「木香好購市集」6/7嘉義舊監獄宿舍群登場

照片取自嘉義市政府

嘉義市政府文化局規劃的「木香好購市集」將於6月7日（星期六）至6月8日（星期日）在舊監獄宿舍群熱情展開。本次特別與2025嘉義咖啡節同步舉行，以「森林、木香與咖啡」為主題，透過市集、音樂、木工體驗與木育成果展示，邀請市民一同走入夏日綠意中，感受木都嘉義的文化香氣與生活美學。

文化局表示，本次「木香好購市集」即為木都提升行動的一環，活動時間為6月7日與8日上午11 時至下午7時，地點位於舊監獄宿舍群，從維新路130巷進入。現場集結17家精選品牌，橫跨原木創作、設計選物、在地美食、咖啡與香氛等多元領域，展現森林系生活風格，也提供親子與青年族群悠閒消費與文化探索的空間。市集中設有音樂舞臺，安排四位風格溫暖的音樂人於兩日午後現場演出，為市集增添自然愜意氛圍。演出時段為下午1時至4時與4時至7時，分別邀請蔡晴如、陳冠廷、劉文楷與沙發 DAY 輪番演出，地點位於維新路130巷口右側木棧平臺區。

文化局指出，「木香好購市集」以日常生活為入口，串聯歷史、教育與藝術，讓木文化不只是回憶，也成為市民日常中的一部分。透過這場融合自然、市集、音樂與教育的森林派對，嘉義市政府文化局期待讓更多人親近木都嘉義，並在木材的芳香與故事中，感受這座城市的溫度與創意。

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