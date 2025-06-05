快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

「木香好購市集」6/7嘉義舊監獄宿舍群登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

嘉義市政府文化局規劃的「木香好購市集」將於6月7日（星期六）至6月8日（星期日）在舊監獄宿舍群熱情展開。本次特別與2025嘉義咖啡節同步舉行，以「森林、木香與咖啡」為主題，透過市集、音樂、木工體驗與木育成果展示，邀請市民一同走入夏日綠意中，感受木都嘉義的文化香氣與生活美學。

文化局表示，本次「木香好購市集」即為木都提升行動的一環，活動時間為6月7日與8日上午11 時至下午7時，地點位於舊監獄宿舍群，從維新路130巷進入。現場集結17家精選品牌，橫跨原木創作、設計選物、在地美食、咖啡與香氛等多元領域，展現森林系生活風格，也提供親子與青年族群悠閒消費與文化探索的空間。市集中設有音樂舞臺，安排四位風格溫暖的音樂人於兩日午後現場演出，為市集增添自然愜意氛圍。演出時段為下午1時至4時與4時至7時，分別邀請蔡晴如、陳冠廷、劉文楷與沙發 DAY 輪番演出，地點位於維新路130巷口右側木棧平臺區。

文化局指出，「木香好購市集」以日常生活為入口，串聯歷史、教育與藝術，讓木文化不只是回憶，也成為市民日常中的一部分。透過這場融合自然、市集、音樂與教育的森林派對，嘉義市政府文化局期待讓更多人親近木都嘉義，並在木材的芳香與故事中，感受這座城市的溫度與創意。

聚傳媒

音樂 文化局 嘉義

延伸閱讀

陸方指名資通電軍 陳冠廷：中國勿把焦慮投射在台灣

影／藍綠罷免恩怨延燒 國民黨嘉縣黨部遭搜索鐵門緊閉

綠營立委陳冠廷罷免失效 領銜人徐姓退休教官喊冤被冒名檢方偵辦

嘉檢調查辦罷免死人連署 搜索國民黨嘉縣黨部

相關新聞

30年前風雨毀村如今成國際藝術村 成龍濕地因禍得福全靠這原因

口湖鄉成龍村30年前一場世紀海水倒灌，幾乎毀村，被淹沒的廣大良田變成濕地，觀樹基金會進駐，引進「與水共生」理念，帶來國際...

成龍濕地讓小村發展為藝術村 超浪漫水景影舞不看會後悔

雲林縣口湖鄉成龍村有一大片土地早已成為不可逆的濕地，與水共生，不再只是地理環境的描述，而是當地居民與生俱來的宿命。隨著極...

不再怕淹水！低窪區建屋典範 「高腳屋」設計圖這裡免費索取

低於海平面的成龍村，一直仰賴海堤阻擋海水，30年前強颱決堤村落良田頓成澤國，觀樹基金會為讓地方能長居久安，2018年請專...

獲施政滿意度最佳進步獎 黃偉哲：腳踏實地人民才會買單

台南市長黃偉哲今天出席遠見雜誌舉辦的2025年五星縣市長贈獎典禮，榮獲「施政滿意度最佳進步獎」。黃偉哲表示，這項榮譽是對...

台南關廟市場約30攤裝修不符防火限期拆除 議員籲市府協助

台南關廟與歸仁兩地市場設施老舊、修繕責任歸屬不明、排水不良、工程延宕等爭議，市議員鄭佳欣今於市議會總質詢中痛批市府卸責，...

海水倒灌農田被淹沒30年 成龍濕地轉型成功爭取標章

廣大的成龍濕地原是農田，海水倒灌廢耕迄今30多年，形成天然濕地，農耕轉型養殖，發展生態養蝦，帶動產業永續，口湖鄉「好蝦冏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。