台南對異味熱區啟動科技監控與聯合稽查 2家畜牧場超標遭告發

畜牧業發展容易引發異味問題困擾周邊住戶，南市永康與柳營區是臭味熱區也常有檢舉，環保局除對臭味熱區布設空氣品質感測器，結合AI分析與趨勢比對，即時掌握異味濃度與擴散路徑，做有效稽查。也針對臭味熱區成立跨局處聯合稽查小組，並導入科學監測與專業分析，日前查出2家畜牧場超標，將開單告發。

環保局表示，日前針對異味通報頻繁的永康區、柳營區聯合稽查，並周界採樣，將樣本送至具認證資格的實驗室檢測。結果發現，永康與柳營兩處畜牧場的異味濃度都超出標準，尤其柳營場的數值甚至高出法定標準兩倍，將依空氣汙染防制法裁處10萬以上罰鍰。

環保局指出，為及時處理異味問題，已成立「異味汙染物官能測定室」執行日夜間採樣，今年已針對畜牧業採樣11場次，其中3件次未符合標準，依法告發。

異味汙染監測難度高，常受氣候、風向及時間變化影響，因此需透過精密的科學採樣與數據分析，來排除人為主觀判斷，讓執法更有依據、更具公信力。環保局說，此次檢測結果明確且具實證，展現市府整治異味汙染堅定立場。

另市府也展開跨部門合作，由環保局稽查後再由農業局輔導轄內畜牧場補助購置新式設施，透過稽查與補助並行的方式，強化汙汙染防制設施與改善飼養管理流程，有效降低異味逸散。

環保局長許仁澤說，除受理民眾即時通報，環保局也積極升級科技監控能力，目前已在臭味熱區布設空氣品質感測器，結合AI分析與趨勢比對，即時掌握異味濃度與擴散路徑。同時，也規畫運用空拍無人機與影像技術，協助查察偏遠地區的畜牧場，建構更完整的汙染監控網絡。

有發現汙染請打公害陳情專線0800-066666、06-6572813分機2222，或1999市民服務專線通報。