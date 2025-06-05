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好消息！台南新營圓環採「渦輪環」大改造 7月底前動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗翰在市政總質詢關切新營圓環改造進度。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員李宗翰在市政總質詢關切新營圓環改造進度。記者吳淑玲／翻攝

台南新營圓環銜接中山路與中正路兩條主要幹道，因圓環空間過大且無車道分線，導致機車直接從外車道橫向切換車道，常與汽車交織險象環生，從2022年就啟動圓環改造，但至今仍未見施作；市府表示目前正規畫相關改善工程招標作業，預計可在7月底前開工，工期3個月。

市議員李宗翰在市政總質詢表示，新營中山路與中正路圓環，改善計畫早在2022年即完成規劃，卻遲遲未見施作進度，期間有許多民間團隊參與設計，但相關經費遲遲無法到位，要求市府應立即執行，切勿讓改善案空轉流於紙上。

交通局指出，由於該圓環周邊道路空間較為寬敞，現有車道及路肩過寬，易導致行車與停車秩序混亂，加上人行道串聯性與使用效能不佳，因此參考歸仁圓環改造經驗，規畫以標線方式進行調整，包括圓環內車道重新畫設、進出圓環路口強化指示，及友善人行空間。

另外，該項工程將同步改善民眾至圓環周邊機構洽公時，停車位不足的問題。工務局指出，經研商確定，圓環車道採渦輪型配置，現有人行道會往內退2.5公尺，設置與車道平行的汽車停車格。人行道的外側則畫設機車格，並於內側保留1.5公尺以上的人行通道，提升整體通行與停車效率。

工務局表示，今年5月上旬已核定補助新營公所工程經費辧理改善，新營區公所已上網招標，預計6月底前完成決標，7月底前開工，工期估約3個月；工程期間交通局也將配合進場，同步進行標線調整。

新營圓環改造確定今年7月動工。圖／市議員李宗翰提供
新營圓環改造確定今年7月動工。圖／市議員李宗翰提供
新營圓環民間建議改造規畫。圖／取自標線改造台灣路粉專
新營圓環民間建議改造規畫。圖／取自標線改造台灣路粉專

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