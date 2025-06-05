八掌溪清淤土方堆置台糖後壁農場「台南恐成淹水樂團」

去年8月凱米颱風導致八掌溪潰堤，鐵路路基被沖毀，台南後壁一帶及嘉義發生嚴重水患，議員今在市政總質詢指八掌溪疏浚土方全堆放在台南後壁的台糖農場，原是滯洪區卻可能導致倒灌淹水，地方不滿風險全由台南承擔，已醞釀抗爭；市府說會嚴正告知水利署，不能造成台南二次傷害。

市議員李宗霖表示，去年凱米颱風台南運氣不好，因八掌溪潰堤，水都從後壁淹進來，才導致嚴重後果，但水利署第五河川分署疏浚卻是「嘉義、台南二樣情」，嘉義縣政府將同步將周邊土地整理為水上產業園區開發用地，但疏浚出的泥砂卻大量堆置在台南後壁台糖農地，。

「這件事情非常嚴重！」李宗霖說，疏浚後原本應嘉南兩地共同分擔的土石，現在全由台南承擔，因堆置土方的地方原本是滯洪區，拿來當土方堆置區，萬一下大雨整個積水都往台南這邊湧入，「難道台南要變成淹水主題樂園嗎？」

李宗霖指出，這些泥土根本沒有使用價值，雖然這件事不是台南決定的，但不能接受河川分署處理方式，「難道台南活該被犧牲嗎？」河川分署有長期租用台糖土地堆放土方的打算，地方已醞釀抗議，市府必須表達嚴正的態度。

市長黃偉哲表示，感謝議員提醒，那塊用地原為滯洪功能，本來是保護後壁的，現在堆置這麼多土方，滯洪的功能沒了，還可能導致台南二次傷害，會正告河川分署，土方堆置不能危害到台南的生命財產安全。