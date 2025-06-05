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新冠肺炎採檢陽性率攀升 新營醫院中醫療法雷射針灸成防疫亮點

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
新冠疫情不斷升溫，衛福部新營醫院中醫科團隊透過中藥方劑結合雷射針灸等關鍵技術，提供患者治療的另一種新選擇，且可提升免疫力，緩解症狀加速康復，成為防疫亮點。圖／新營醫院提供
新冠疫情不斷升溫，衛福部新營醫院中醫科團隊透過中藥方劑結合雷射針灸等關鍵技術，提供患者治療的另一種新選擇，且可提升免疫力，緩解症狀加速康復，成為防疫亮點。圖／新營醫院提供

近期全台各地新冠肺炎疫情持續升溫，根據衛福部新營醫院最新統計顯示，該院採檢陽性率已達12%，且有逐步上升趨勢，面對疫情挑戰，新營醫院除備足藥品與採檢試劑數量外，也以中醫調養理論治療新冠肺炎，提供病人另一種治療選擇，也成為防疫醫療亮點。

衛生局表示，因應疫情攀升，台南市轄內部立台南醫院、新營醫院、胸腔病院及嘉南療養院自6月起加開COVID-19特別門診及夜診，4家部立醫院抗病毒藥物儲備量充足，可提供民眾安心就醫。

新營醫院表示，中醫科團隊透過「台灣清冠一號」等中藥方劑，結合雷射針灸等關鍵技術，可幫助患者提升免疫力，緩解症狀加速康復，且臨床實驗顯示，清冠一號能有效降低病毒負荷，減輕發燒及呼吸道不適，且安全無明顯副作用，為患者提供另一種優質治療選擇。

新營醫院中醫科主任何裕鈞也說明，雷射針灸透過低能量雷射作用在耳朵、頭面部及手上的穴位，達到調控神經系統、促進神經再生等作用，對於治療染疫後嗅、味覺異常能快速改善，而針對注意力不集中、記憶力減退等腦霧也能有效改善，建議越早治療效果越好。

何裕鈞說，中醫強調整體調理，透過調節身體陰陽平衡與氣血運行，促進身體自癒能力，對於新冠肺炎輕中症患者尤其適用，能減少病情惡化風險，提升生活品質。

何裕鈞也提醒，兒童、年長者以及體質虛弱、腸胃較敏感者「切勿」自行購買清冠一號服用，須經由中醫師看診調整，避免腹瀉等腸胃不適副作用，也呼籲民眾應持續配合防疫措施，並鼓勵有需要者可洽詢中醫科，透過科學與傳統醫學結合，守護健康。

新冠肺炎 中醫

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