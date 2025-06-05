台南喜樹圖書館推鄉之味 10場手作食農體驗…很樂活

台南市南區喜樹圖書館從暑假起推出一系列適合親子一起參加的活動，藉由多元閱讀推廣計畫「藝趣閱讀，鄉之味」，精彩過生活，包含環保手作、食農體驗、文化互動、節慶分享與英語學習，10場活動即日起陸續開放報名。

活動有「魯凱族的編織傳奇」介紹魯凱族群、認識琉璃珠的名字並手作琉璃鑰鎖掛飾，「羊毛氈的溫暖故事」運用羊毛專用戳針戳出可愛的圖案，創作出獨一無二的編織帆布袋。「蚵的一生：海洋的故事」學習蚵的成長，並製作蚵殼植栽，「芒果季節的甜蜜回憶」從芒果的歷史、品種、口感與產季說起，進一步介紹芒果在料理上的應用，並有獨家芒果乾製作密技大公開與在市場上挑選芒果的實用技巧。

「囡仔耍唸歌詩」親子共樂念唱傳統童謠，並同歡體驗懷舊童玩，「玻璃瓶的夢幻世界」利用回收的玻璃瓶加以改造大變身，變成蝶古巴特夢幻玻璃瓶燈，賦予玻璃瓶新生命。「閱讀節慶玩美語」介紹各國父親節，學習相關詞彙、短語，透過英文歌曲進行親子律動，並手作「爸氣十足」創意圍裙，「黃槿的秘密」探索家鄉土地的植物寶藏，從黃槿感受家鄉飲食故事，並進行手作紅龜粿體驗。「實境遊戲體驗—鯤喜灣海洋之歌(灣裡篇)」透過實境解謎遊戲搭配導覽說書人，實地走訪灣裡巷弄，「柿染的奇幻旅程」。利用柿子廢棄物，提煉出天然柿染汁，用自然染料創作手提袋。

館方指出，希望透過這次結合閱讀與在地文化的多元活動，讓社區民眾不只是走進圖書館，更能深入了解體會南區的海洋文化與環境特色。從環保手作到食農體驗，都是精心設計的課程，目的就是要讓大家在閱讀之外，也能動手實作，促進社區中家庭的凝聚力與民眾的學習熱情，讓每個人都能在這個旅程中找到屬於自己的故事。

相關活動內容及報名資訊，可至喜樹圖書館服務台洽詢(地址:臺南市南區喜樹路179號，電話:06-2625743#405劉小姐)，想更進一步了解活動訊息，可以追蹤「台南市南區喜樹圖書館」臉書專頁。