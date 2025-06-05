這分局警察節捐血好澎湃！ 鹹酥雞、薯條讓員警免費吃

615警察節即將來臨，各地警察機關近期紛紛舉辦捐血活動，其中，永康警分局今早除響應公益捐血外，更以園遊會的概念，規畫安排鹹酥雞、薯條、鬆餅及冷飲、冰淇淋等小吃攤位，並在局內辦理推拿整復，消除警察同仁日夜執勤疲勞，讓基層同仁直呼「今年警察節好讚！」。

永康分局表示，警察節舉辦捐血活動已是全國警察文化之一，希望透過節日號召警察同仁捐血，增加同仁對警察節的認同感與向心力，因此除響應捐血活動外，今年也在永康警友辦事處、民防、巡守及志工中隊等民防警力協助下，將活動以園遊會方式呈現，場面熱鬧豐富。

現場邀集規畫鹹酥雞、薯條、鬆餅及冷飲、冰淇淋等特色小吃攤位，讓警察同仁及捐血民眾可免費享用，同時也邀請安平區CTLS體研社在分局內辦理推拿整復，消除員警日夜執勤的疲勞，中午則由慈濟佛教基金會辦理蔬食推廣活動，一整天活動相當豐富。

基層員警大讚，今年警察節捐血活動不僅有小吃可以吃，還有整復按摩可以消除疲勞，「真的很棒！」；另外有交通組員警相揪警察好友一起捐血，且一次就捐了500c.c。該名員警提到，在交通事故時，很常會看見死傷嚴重的案件，所以此次也響應捐血，希望有機會能提供幫助。