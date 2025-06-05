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高人氣文化路夜市觀光指標人潮多 嘉市府執行文化路乾淨一條街專案

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供

觀光署去年統計，上半年嘉義市文化路夜市以825萬人次奪冠，成為嘉市觀光門面指標，為提供市民遊客更友善、安全及舒適消費空間，市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。

市府建設處說，5月1日起文化路夜市每逢假日，提早1小時實施行人徒步區交通管制，5月22日起針對未依規定時間設攤：下午5時至翌日6時，以及設攤超出攤販整齊線攤商與店家聯合稽查。

針對文化路設攤區段內（中正路口至垂楊路口）未依規定時間設攤，以及超出攤販整齊線的攤商執法取締，依「道路交通管理處罰條例」開單告發。

建設處指出，「文化路乾淨一條街」專案，結合掃路、清溝、拆廣、割草、消毒及廢油管理等，聯合環保局、衛生局、建設處及工務處，展現市政一體決心。夜市及公園人潮聚集處鼠患防治工作也刻不容緩，將滅鼠餌劑交付文化路夜市自治會發放攤商，完成環境衛生改善及滅鼠。

市府強調，文化路是重要商圈，攤販應遵循規定設攤，保持商圈環境整潔，遵守市容管理規範。未來將持續加強攤販秩序管理，確保商圈經營環境良好，提升市民與遊客購物體驗。

嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供
嘉市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。圖／嘉市府提供

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