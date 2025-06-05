聽新聞
0:00 / 0:00
高人氣文化路夜市觀光指標人潮多 嘉市府執行文化路乾淨一條街專案
觀光署去年統計，上半年嘉義市文化路夜市以825萬人次奪冠，成為嘉市觀光門面指標，為提供市民遊客更友善、安全及舒適消費空間，市府執行「文化路乾淨一條街」，維護市容整潔與夜市秩序。
市府建設處說，5月1日起文化路夜市每逢假日，提早1小時實施行人徒步區交通管制，5月22日起針對未依規定時間設攤：下午5時至翌日6時，以及設攤超出攤販整齊線攤商與店家聯合稽查。
針對文化路設攤區段內（中正路口至垂楊路口）未依規定時間設攤，以及超出攤販整齊線的攤商執法取締，依「道路交通管理處罰條例」開單告發。
建設處指出，「文化路乾淨一條街」專案，結合掃路、清溝、拆廣、割草、消毒及廢油管理等，聯合環保局、衛生局、建設處及工務處，展現市政一體決心。夜市及公園人潮聚集處鼠患防治工作也刻不容緩，將滅鼠餌劑交付文化路夜市自治會發放攤商，完成環境衛生改善及滅鼠。
市府強調，文化路是重要商圈，攤販應遵循規定設攤，保持商圈環境整潔，遵守市容管理規範。未來將持續加強攤販秩序管理，確保商圈經營環境良好，提升市民與遊客購物體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言