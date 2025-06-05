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台南國際形象廣告 日本北海道札幌亮相

中央社／ 台南5日電

配合日本北海道夏季節慶YOSAKOI索朗祭，台南國際形象廣告在札幌大通公園周邊亮相，以四時風景為主題，強化台南品牌形象，拓展日本觀光市場。

台南市政府今天發布新聞稿指出，札幌大通公園周邊的台南國際形象廣告，以四時風景為主題，由春日晨時的二寮日出、夏日午時的四草綠色隧道、秋日夕時的夕照鹽田、冬日晚間的神農街老屋燈影，串起台南一年四季的城市之美。

市府希望透過廣告，讓台南身影穿越螢幕，加深日本旅客對台南城市意象印象，讓形象廣告不僅是一則廣告，也是台南對國際友人的邀請，一張來自台南的誠摯明信片。

此外，市府將於6月7日至8日間在索朗祭會場設置觀光展位，推出推薦遊程、多元日文觀光資訊及限量文創贈品，且將結合台南物產試吃、互動問卷及人氣網紅分享，邀請日本遊客走訪台南。

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