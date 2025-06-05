閏6月節氣晚...頂庄社區獨角仙初見 里長推估這期間大爆發

嘉義市頂庄里社區復育獨角仙成功，自行車步道2側光蠟樹上，每年端節期間到處可見獨角仙，讓民眾驚喜，但今年端午連假結束，只有零星獨角仙，里長莊天基說，今年農曆有閏6月節氣晚，推估下周獨角仙大爆發，周日舉辦賞獨角仙生態旅遊宣傳活動。

「哇！你看這對獨角仙在交配」，民眾看到獨角仙很開心，頂庄里長莊天基帶志工，營造有機蔬菜農園，生態保育成功，獲前體委會補助，改造台糖廢鐵道，闢建825公尺自行車步道，當時就構思打造獨角仙棲地，栽種蜜源植物光蠟樹約40多棵。

「復育過程辛苦，看到獨角仙數量倍增很欣慰」，莊天基說，剛開始買10餘對獨角仙復育，買果凍餵食，營造落葉腐木區做復育基地，腐木區增加檳榔梗及香菇包等，讓羽化成蟲的獨角仙安心繁殖，數量由數十隻增到數百隻。

莊天基說，今年農曆有閏6月，節氣晚，獨角仙出現也晚，現在只有20、30多隻，夜間拿手電筒觀察，獨角仙有趨光性特別壯觀，周日辦辦賞獨角仙生態旅遊宣傳活動，推估下周獨角仙大爆發。

獨角仙交配繁殖期，大量獨角仙盤踞樹上交配，獨角仙生命短暫，為繁殖下一代努力交配，生命真奧妙；鑑於過去曾發現有人夜間盜取獨角仙販售，頂庄社區呼籲民眾尊重生命，歡迎觀賞生態保育成果，不要用手抓拿、盜取獨角仙。