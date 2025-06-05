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雲林虎尾肥料廠飄惡臭 生技公司停工挨罰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣虎尾鎮某生物科技公司被指散發惡臭，環保局數度稽查，上月監測異味超標後將開罰。圖／雲縣環保局提供
雲林縣虎尾鎮某生物科技公司被指散發惡臭，環保局數度稽查，上月監測異味超標後將開罰。圖／雲縣環保局提供

雲林虎尾鎮某生物科技公司以廚餘飼養黑水虻以生產肥料，經常散發惡臭，居民一度以為是火葬場產生臭味，雲縣環保局獲報數度稽查，監測異味超標依法開罰，又發現沒有工廠登記，要求停工，不過有議員昨質詢說，前天經過仍聞到臭味，要加強稽查。

縣府表示，已要求該公司肥料廠停工，限1個月內辦理工廠登記，還有汙染、散發惡臭等部分也將開罰、限期改善清除。

縣議員林文彬昨質詢說，日前接獲民眾陳情，指虎尾鎮惠來里肥料廠經常傳出異味，環保局是否掌握？局長張喬維答詢說，該處肥料廠旁有堆肥場，堆放收來用以飼養黑水虻生產肥料的豆渣產品，因此產生異味，上月20日在現場採樣送驗，異味排放已超標將依法開罰。

但林文彬直言，前天經過該路段，仍覺得臭味難耐，非常不舒服，遑論附近居民每天生活在這樣的惡臭下，環保局要加強稽查。

環保局表示，先前在該場周遭稽查，都未測得異味排放超標，5月20日再度採樣，送驗超過法定排放標準，已違反空氣汙染防制法第20條第1項規定，將裁處10萬元至2千萬元不等罰鍰。

另，縣府上月27日針對該公司辦理聯合會勘，發現肥料廠部分未辦理工廠登記；建設處長廖政彥說，要求該公司肥料廠停工，並限期1個月內辦理工廠登記，當天查核該公司廢棄物貯存區，發現仍有廢棄物滲出、汙染地面及散發惡臭，已違反廢棄物清理法規定，將裁處6千元至3百萬元不等罰鍰，並限期改善清除完畢。

黑水虻 雲林 虎尾鎮 空氣汙染 環保局

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