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嘉義牛稠溪高灘地堆積、雜草叢生 村民憂淹水

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義牛稠溪河道轉彎處消波塊，去年颱風時被沖至出水口，民雄金興村民憂影響排水盼盡速移除。記者黃于凡／攝影
嘉義牛稠溪河道轉彎處消波塊，去年颱風時被沖至出水口，民雄金興村民憂影響排水盼盡速移除。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉牛稠溪旁金興村原本就地勢低窪，溪的高灘地又堆積嚴重，且溪西側岸上雜樹叢生，遇大雨洪水易倒伏，還有消波塊被沖至出水口，村民憂心近期南部降雨量大，淹水噩夢重演，盼盡速清除影響排洪的可能，並增設大型抽水站。

水利署第五河川分署指出，堤防沿岸高灘地有隱憂，將以開口合約進行部分河道疏濬，避免樹枝卡住水流通道，目前也針對看起來有問題的堤防進行第一階段透地雷達檢測，待結果出來將決定是否進行第二階段或大面積檢測，另，消坡塊須再安排與村長現地會勘，討論如何移動處理。

金興村昨開座談會，主題包括登革熱宣導、颱風災後復建及整治等，約100多名村民參加，縣議員林淑完說，金興村也稱「金世界」社區，因地勢較低窪，逢颱風及大雨易淹水釀災，目前1座抽水站量能不足，盼再新建1座，而去年颱風將原本河道轉彎處的消波塊沖到出水口，建議吊離至適當地點，避免影響排水效率。

金興村長何建明說，朴子溪支流牛稠溪河道中高灘地面積愈來愈大，大幅縮減河道面積，盼第五河川分署盡速移除高灘地，且今年大埔鄉發生強震，堤防在震後有損壞疑慮，希望透過透地雷達檢測，若有掏空等情形，可在汛期前灌漿補強，提升堤防安全。

縣府水利處指出，為了提升防洪效能，近年規畫頭橋滯洪池面積4.2公頃已完工，東側現有金興抽水站抽排，未來將提報在西側也增設大型抽水站，讓東西側都能獨立抽排，短期先將移動抽水站管線地下化，做好疏濬、閘門管制等防洪工作。

滯洪池 水利署 大埔 嘉義

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