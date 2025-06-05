聽新聞
0:00 / 0:00

徵汙水費遭反彈！台南市暫緩 議員籲先提高接管率

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市汙水接管率約3成，排六都第4名，市府原擬9月開徵汙水管費，但遭議會審議退回。圖／南市水利局提供
台南市汙水接管率約3成，排六都第4名，市府原擬9月開徵汙水管費，但遭議會審議退回。圖／南市水利局提供

台南原擬9月起開徵家戶汙水下水道使用費，隨水費徵收每度5元，被議會程序委員會退回，議員昨質詢說，南市汙水接管率現不到3成，貿然開徵費用恐影響民眾接管意願；市長黃偉哲說，是基於使用者付費，但尊重議會取消徵收汙水管費。

台南預定年底汙水接管戶數將達22.6萬戶，若未能開徵，每年中央補助經費將少6千萬元，但市府考量目前民意與議會態度，已決定暫緩9月起開徵政策。水利局長邱忠川指出，接管率非徵收的主要標準，關鍵在於「使用者付費」理念能否被接受。

市議員陳怡珍質詢說，市府直到送議會才說明將於9月1日開徵，多數市民對新政策毫不知情，而引用國土署統計截至今年2月統計，六都中以台北市汙水接管率最高達88.4%，台南則不到3成，顯示整體建設仍落後；她批，市府倉促推動，部分民眾還反映早期管線錯接、淹水問題未妥善處理，如今卻要提前收費，讓人難以接受。

市長黃偉哲答詢說，自己上任時台南汙水接管率僅約19%，目前已升至第4名，顯示市府持續努力，且「使用者付費」是合理原則，就如同使用自來水要繳費，使用汙水系統也應繳費；他並表示，僅針對實際使用者徵收，不是全面開徵，「既然使用了，為何不能收費？」

市議員周嘉韋則認為，接管率應達5成再考慮徵收，才更合情理，台中、桃園接管率也只有2成多，至今未徵收，貿然開徵恐影響民眾接管意願，建議市府應持續鼓勵接管、爭取民眾支持。

台南自2018年起針對事業、機關、學校及軍方每度徵收10元汙水下水道使用費，至今尚未擴及家戶；水利局表示，目前已有台北、新北、高雄、新竹縣、南投縣與連江縣等地對家戶開徵，每度5元，並非所有地區接管率都高，例如高雄從35%就開始實施。

黃偉哲 台南

延伸閱讀

政院減地方補助款 黃偉哲籲立法院支持追加預算

補助款遭刪台南喊暫停重大建設 民代籲2重大開發案不能停

隆宜實業有限公司捐贈救護車給台南市政府 黃偉哲表感謝

台南東區崇德市場旁交通紊亂 黃偉哲簽「即刻改善」承諾書

相關新聞

雲林虎尾肥料廠飄惡臭 生技公司停工挨罰

雲林虎尾鎮某生物科技公司以廚餘飼養黑水虻以生產肥料，經常散發惡臭，居民一度以為是火葬場產生臭味，雲縣環保局獲報數度稽查，...

徵汙水費遭反彈！台南市暫緩 議員籲先提高接管率

台南原擬9月起開徵家戶汙水下水道使用費，隨水費徵收每度5元，被議會程序委員會退回，議員昨質詢說，南市汙水接管率現不到3成...

嘉義牛稠溪高灘地堆積、雜草叢生 村民憂淹水

嘉義縣民雄鄉牛稠溪旁金興村原本就地勢低窪，溪的高灘地又堆積嚴重，且溪西側岸上雜樹叢生，遇大雨洪水易倒伏，還有消波塊被沖至...

補助款遭刪台南喊暫停重大建設 民代籲2重大開發案不能停

行政院日前決定統刪地方補助款，台南市恐遭刪減逾51億元，市長黃偉哲公開表示將暫停重大建設。市議員曾之婕今天在市政總質詢中...

隆宜實業有限公司捐贈救護車給台南市政府 黃偉哲表感謝

隆宜實業有限公司捐贈台南市政府一輛全新救護車，2日於永華市政中心二樓廣場舉行捐贈儀式，由臺南市長黃偉哲代表受贈。黃偉哲市長對董事長李瑞祺伉儷表達誠摯感謝，也代表市民向所有努力守護市民安全的消防與義消弟

嘉義牛稠溪遭高灘地占據 金世界村民憂淹水惡夢重演

嘉義縣民雄鄉牛稠溪高灘地堆積嚴重，且西側岸上雜樹叢生，遇大雨洪水倒伏，4度卡在水門影響排洪，金世界村民憂淹水惡夢重演，盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。