徵汙水費遭反彈！台南市暫緩 議員籲先提高接管率

台南原擬9月起開徵家戶汙水下水道使用費，隨水費徵收每度5元，被議會程序委員會退回，議員昨質詢說，南市汙水接管率現不到3成，貿然開徵費用恐影響民眾接管意願；市長黃偉哲說，是基於使用者付費，但尊重議會取消徵收汙水管費。

台南預定年底汙水接管戶數將達22.6萬戶，若未能開徵，每年中央補助經費將少6千萬元，但市府考量目前民意與議會態度，已決定暫緩9月起開徵政策。水利局長邱忠川指出，接管率非徵收的主要標準，關鍵在於「使用者付費」理念能否被接受。

市議員陳怡珍質詢說，市府直到送議會才說明將於9月1日開徵，多數市民對新政策毫不知情，而引用國土署統計截至今年2月統計，六都中以台北市汙水接管率最高達88.4%，台南則不到3成，顯示整體建設仍落後；她批，市府倉促推動，部分民眾還反映早期管線錯接、淹水問題未妥善處理，如今卻要提前收費，讓人難以接受。

市長黃偉哲答詢說，自己上任時台南汙水接管率僅約19%，目前已升至第4名，顯示市府持續努力，且「使用者付費」是合理原則，就如同使用自來水要繳費，使用汙水系統也應繳費；他並表示，僅針對實際使用者徵收，不是全面開徵，「既然使用了，為何不能收費？」

市議員周嘉韋則認為，接管率應達5成再考慮徵收，才更合情理，台中、桃園接管率也只有2成多，至今未徵收，貿然開徵恐影響民眾接管意願，建議市府應持續鼓勵接管、爭取民眾支持。

台南自2018年起針對事業、機關、學校及軍方每度徵收10元汙水下水道使用費，至今尚未擴及家戶；水利局表示，目前已有台北、新北、高雄、新竹縣、南投縣與連江縣等地對家戶開徵，每度5元，並非所有地區接管率都高，例如高雄從35%就開始實施。