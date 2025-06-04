曾踩到狗屎不快 南市男子持鐵棍攻擊流浪犬被移送法辦

台南市議員曾之婕上個月16日趁議會質詢時幫遭虐殺的流浪犬申冤，指出有一名開進口轎車男子，手持鐵棍或磚塊，頻繁於安平、安南與七股等地隨機攻擊犬隻，已造成多起流浪犬慘死事件。今天總質詢再追問偵辦進度。

農業局說明，有關安南區九分子生態街與永續路口5月6日晚間發生疑似男子以鐵棍毆打遊蕩犬隻案及後續衍生相關案件，動保處於5月7日接獲通報後，立即配合警方辦理，找到當事人到案說明。

行為人於訪談時坦承，經過案址時看到犬隻在休息，想起曾被流浪犬攻擊受傷，加上幾次踩到狗便的不良印象，便拿出鐵條揮打並擊中一隻浪犬，此案於5月8日移送台南地方檢察署偵辦；另農業局動保處與警方目前尚未接獲任何通報網傳本案行為人於史博館附近尋索幼犬相關案件。

曾之婕指出，當時這名施虐男子被捕後，僅繳納罰金後即被釋放，之後還持續犯案，顯見是慣犯。她聲援後市府才將虐狗者移送地檢署，她建議市府讓流浪犬能夠在台南市安身立命，以避免人犬衝突事件再次發生。

市長黃偉哲說，目前法令把動物視為物品，導致罰責多以賠錢處理，他除譴責虐狗行為，也願意力挺修法、保護浪浪。

後續也衍生安南區宜居路220號前流浪狗疑遭虐案件，經警方調閱監視器影像後，已確認該流浪狗是躺睡在道路中央，遭汽車剎車不及撞傷，該駕駛人已到案說明，並確認與前段案件無關聯。

農業局強調，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，如違反最重可依動保法第25條第1項規定，處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金；呼籲民眾如有發現疑似虐待動物情形，請立即通報06-2130958或1959動保專線，農業局動保處將立即派員處理。

農業局長李芳林表示，動保處今年1至4月辦理主動稽查及民眾申訴案件共計 3486件，包括主動稽查晶片登記、是否為犬貓絕育等狀況，其中虐待/傷害動物有241件，另民眾於非上班時間經由1959動保專線通報共計767件，其中虐待/傷害動物有40件，若收到重大虐待動物案件通報，農業局會基於刑事優先原則，與警方合作釐清事證、移送偵辦。

有關流浪動物安置、降低人犬衝突議題，農業局說明，目前已於學甲區興建多功能教育園區，預計於115年6月完工，可收容犬400隻、貓40隻，採公園化設計及教育場域，預計為地方帶來觀光消費產值，帶動溪北地區發展。

去年底於仁德區成功里打造全國首座由公部門設立的遊蕩犬暫置友善場域「毛孩森活村」，農業局規畫爭取以第二預備金推動玉井區收容所設置，並希望另外尋找地點，參考仁德區模式設置第二座「毛孩森活村」。