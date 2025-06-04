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台南工廠合法化294家獲特登證明 市府續推轉型補助

中央社／ 台南4日電

台南市府輔導未完成工廠登記業者合法化，截至今年3月已有294家取得特定工廠登記證明；114年度將持續辦理說明會並介紹轉型補助計畫，幫助業者提升工廠營運效能永續發展。

台南市政府與經濟部中小及新創企業署等單位今天下午在新吉工業區辦理「製造業升級轉型補助說明會」，吸引36家工廠業者參加，會中除說明特定工廠（簡稱特登）合法化相關資源外，也針對數位轉型、融資貸款、海外供應鏈應變等熱門議題，提供深入解析與實務指引。

台南市經濟發展局提供資料指出，市府長期致力於協助尚未完成工廠登記業者合法化，並整合中央與地方資源，推動產業升級轉型，累計至今年3月已同意納管2064家工廠，改善計畫審查核定數達1252家，其中294家已取得特定工廠登記證明。

經發局指出，114年度將持續辦理說明會，向業者清楚說明合法化必要性、程序與相關協助措施，並介紹轉型補助計畫，幫助業者提升工廠營運效能，實現永續發展目標。

經發局指出，市長黃偉哲非常注重納管工廠合法化過程中是否遇到困難，並長期配合中央推動特登工廠合法化與產業轉型，市府透過與專業團隊共同協作，降低企業在轉型過程中面臨資訊斷層與資源落差，並組成輔導團隊訪視關懷，有需要的企業可主動與經發局聯繫。

經濟發展 永續 台南

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