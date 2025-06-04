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補助款遭刪台南喊暫停重大建設 民代籲2重大開發案不能停

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員曾之婕今天市政總質詢呼籲市長黃偉哲機35與停28案不可中斷。圖／曾之婕提供
台南市議員曾之婕今天市政總質詢呼籲市長黃偉哲機35與停28案不可中斷。圖／曾之婕提供

行政院日前決定統刪地方補助款，台南市恐遭刪減逾51億元，市長黃偉哲公開表示將暫停重大建設。市議員曾之婕今天在市政總質詢中呼籲，位於東區的「機35」機關用地規劃與「停28」立體停車場建設案已醞釀多年，應如期推進，不可擱置。

曾之婕指出，「台南榮譽國民之家」原址拆除作業即將完成，其後續開發案包括「機35」與「停28」兩案，均已通過中央審查。其中「機35」規畫為「榮園錦簇」主題的機關用地，面積近6公頃，將保留原有綠地樹木，提升生活品質；「停28」立體停車場則整合周邊東區國民運動中心、公所、戶政及里活動中心等公共設施。

她強調，該案從2013年由其父、前副議長曾順良向時任市長賴清德爭取，歷經三屆市長、兩代議員共同推動，耗時12年才見具體進展。如今卻因中央刪減補助預算，可能影響動工，令人遺憾。

市長黃偉哲回應，市府團隊將持續向中央爭取經費，也呼籲議會全力相挺，避免地方建設因財源變動受到波及。

曾之婕也關注台南車站及鐵路地下化後的整體規劃與城市交通問題。她指出，市民對未來東西向通行、站前廣場道路銜接與北門路中斷問題多所疑慮，並呼籲市府重視鐵道沿線土地開發，應規畫停車空間與強化城市美學。

交通局長王銘德表示，地面交通動線將廣納民意與專業團隊規畫；都發局長林榮川則指出，鐵道周邊土地多為台鐵所有，市府將協調妥善利用以符合城市發展需求。

黃偉哲 鐵道 台南

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