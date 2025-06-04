快訊

「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大、北醫醫學系撤銷正取資格

三峽4死車禍肇事翁不治 警依殺人等4罪移送檢方偵處

外傘頂洲流失抽沙補充沙源 立委蔡易餘：溝通護蚵農權益

中央社／ 嘉義縣4日電
民進黨團書記長蔡易餘。聯合報系記者黃婉婷／攝影
民進黨團書記長蔡易餘。聯合報系記者黃婉婷／攝影

民進黨立委蔡易餘今天針對外傘頂洲沙源流失及產業永續發展，邀集相關單位召開會議，並聽取地方民代與當地蚵農意見，除固沙計畫外，抽沙若涉及蚵農權益，將充分溝通保障。

蔡易餘今天邀集經濟部水利署、內政部國家公園署、交通部觀光署、海洋委員會等相關部會，前往嘉義縣政府召開會議，聽取地方民代與東石蚵農意見，針對外傘頂洲產業與觀光議題討論。

蔡易餘服務處今天發布新聞稿指出，外傘頂洲因其特殊地貌與結合漁業、觀光多元價值，成為嘉義沿海重要產業核心，但近年來沙源減少、海岸侵蝕，導致沙洲面積大幅縮減，產業與觀光活動面臨嚴峻挑戰。

水利署第五河川分署簡報指出，目前正啟動整體防護計畫，除進行補沙與保護礁設置，並規劃於今年7月起進行沙丘防護與抽砂位址評估，調整補沙來源，改採潟湖內抽沙，以穩定沙洲規模、守護海岸產業。

蔡易餘致詞表示，針對外傘頂洲固沙計畫，應將抽沙作為補充沙源可行方案之一，長期部分將請水利署依現行評估計畫持續辦理；短期部分，針對沙源流失嚴重區域，應優先從潟湖進行抽沙作業，補充沙源以穩定地形。

顧及抽沙作業期間，恐影響養蚵作業或蚵農權益，蔡易餘說，請相關單位與地方民代積極與漁民溝通協調，保障蚵農權益；若抽沙工程影響當地觀光漁筏產業，希望觀光署整合資源，協助觀光業者度過轉型或衝擊，維持基本生計。

蔡易餘 水利署 外傘頂洲

延伸閱讀

日本福島傳台灣登山團3人失蹤 觀光署：已尋獲

2050淨零戰略 管碧玲：推藍碳為自然碳匯重要一環

嘉義轎篙竹大片枯死 立委邀相關單位研議彌補農損

校園手機集中管理 立委籲教育部納入學生意見

相關新聞

補助款遭刪台南喊暫停重大建設 民代籲2重大開發案不能停

行政院日前決定統刪地方補助款，台南市恐遭刪減逾51億元，市長黃偉哲公開表示將暫停重大建設。市議員曾之婕今天在市政總質詢中...

政院減地方補助款 黃偉哲籲立法院支持追加預算

對於立法院刪減中央總預算，行政院刪減地方一般性補助，台南市長黃偉哲今天表示，解鈴還須繫鈴人，希望立法院能夠放下成見，以生...

隆宜實業有限公司捐贈救護車給台南市政府 黃偉哲表感謝

隆宜實業有限公司捐贈台南市政府一輛全新救護車，2日於永華市政中心二樓廣場舉行捐贈儀式，由臺南市長黃偉哲代表受贈。黃偉哲市長對董事長李瑞祺伉儷表達誠摯感謝，也代表市民向所有努力守護市民安全的消防與義消弟

嘉義牛稠溪遭高灘地占據 金世界村民憂淹水惡夢重演

嘉義縣民雄鄉牛稠溪高灘地堆積嚴重，且西側岸上雜樹叢生，遇大雨洪水倒伏，4度卡在水門影響排洪，金世界村民憂淹水惡夢重演，盼...

台南東區崇德市場旁交通紊亂 黃偉哲簽「即刻改善」承諾書

台南市東區崇德市場因採購人潮多，交通紊亂，導致難行，議員李宗霖去年11月與人本交通團體合作舉辦街頭宣講與連署，當天共有近...

黃敏惠率團馬來西亞旅遊推廣「熊熊出擊」 提升嘉市觀光能見度

嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊並攜手觀光、旅宿業及產業界代表，共同於馬來西亞吉隆坡舉辦嘉義市觀光旅遊推廣說明會，提升嘉義市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。