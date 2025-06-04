外傘頂洲流失抽沙補充沙源 立委蔡易餘：溝通護蚵農權益

隆宜實業有限公司捐贈台南市政府一輛全新救護車，2日於永華市政中心二樓廣場舉行捐贈儀式，由臺南市長黃偉哲代表受贈。黃偉哲市長對董事長李瑞祺伉儷表達誠摯感謝，也代表市民向所有努力守護市民安全的消防與義消弟

2025-06-04 16:12