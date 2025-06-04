隆宜實業有限公司捐贈救護車給台南市政府 黃偉哲表感謝

隆宜實業有限公司捐贈台南市政府一輛全新救護車，2日於永華市政中心二樓廣場舉行捐贈儀式，由臺南市長黃偉哲代表受贈。黃偉哲市長對董事長李瑞祺伉儷表達誠摯感謝，也代表市民向所有努力守護市民安全的消防與義消弟兄姊妹致敬，市議員黃麗招親臨現場表達支持。

黃偉哲市長表示，此次該公司捐贈的救護車為高規格車種，且配備齊全、功能完善，實為急救工作的重要戰力支援，真正體現「救人一命」的社會責任與人道精神。

消防局表示，隆宜實業董事長李瑞祺長年熱心公益，現亦擔任消防局安和義勇消防隊顧問，持續關注消防救護工作的發展，積極投入資源補強。次捐贈不僅充實第一線救護資源，更彰顯民間力量對公共安全的堅定支持，充分展現公私合力守護市民的良好典範。

消防局指出，此次受贈之救護車配備先進、功能齊全，對提升緊急救護效能與救護人員執勤安全具顯著助益，將配置於安和分隊，該分隊肩負周邊多個區域的緊急救護任務，新增救護車不僅可有效提升第一線應變速度與整體救護量能，對地方醫療應急能力也有實質助益。

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