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嘉義牛稠溪遭高灘地占據 金世界村民憂淹水惡夢重演

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
朴子溪支流牛稠溪遭高灘地占據，第五河川分署將請開口契約廠商協助清理。記者黃于凡／攝影
朴子溪支流牛稠溪遭高灘地占據，第五河川分署將請開口契約廠商協助清理。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉牛稠溪高灘地堆積嚴重，且西側岸上雜樹叢生，遇大雨洪水倒伏，4度卡在水門影響排洪，金世界村民憂淹水惡夢重演，盼汛期前盡速清除，並增設大型抽水站，提升排洪效率。第五河川分署表示，會以開口合約疏濬河道。水利處表示，將在堤防西側新建大型抽水站。

議員林淑完說，民雄鄉金興村也稱「金世界」社區，因地勢較低窪，逢颱風及大雨溢堤，易淹水造成災情，目前1座抽水站量能不足，盼再新建1座大型抽水站，提升防洪能力；另去年颱風將原本河道轉彎處的消波塊沖到出水口，建議吊離至適當地點，避免影響排水效率。

村長何建明說，朴子溪支流牛稠溪河道中高灘地面積愈來愈大，大幅縮減河道面積，盼第五河川分署盡速移除高灘地；且今年嘉義縣大埔鄉發生規模6.4強震，堤防在震後有損壞疑慮，希望透過透地雷達檢測，若有掏空等情形，可在汛期前灌漿補強，提升堤防安全。

第五河川分署指出，堤防沿岸高灘地有隱憂，將以開口合約進行部分河道疏濬，避免樹枝卡住水流通道；目前也針對看起來有問題的堤防進行第一階段透地雷達檢測，待結果出來將決定是否進行第二階段或大面積檢測；消坡塊須再安排與村長現地會勘，討論如何移動處理。

縣府水利處指出，為了提升防洪效能，近年規畫頭橋滯洪池面積4.2公頃已完工，東側現有金興抽水站抽排，未來將提報在西側也增設大型抽水站，讓東西側都能獨立抽排，這需要一些時間，短期先將移動抽水站管線地下化，做好疏濬、閘門管制等防洪工作。

朴子溪支流牛稠溪河道轉彎處消波塊在去年颱風時被沖至出水口，地方憂影響排水盼盡速移除。記者黃于凡／攝影
朴子溪支流牛稠溪河道轉彎處消波塊在去年颱風時被沖至出水口，地方憂影響排水盼盡速移除。記者黃于凡／攝影
朴子溪支流牛稠溪遭高灘地占據，金興村居民憂淹水惡夢重演，村長何建明盼移除高灘地並增設大型抽水站。記者黃于凡／攝影
朴子溪支流牛稠溪遭高灘地占據，金興村居民憂淹水惡夢重演，村長何建明盼移除高灘地並增設大型抽水站。記者黃于凡／攝影
朴子溪支流牛稠溪遭高灘地占據，金興村居民今天集會討論，憂淹水惡夢重演，盼移除高灘地並增設大型抽水站。記者黃于凡／攝影
朴子溪支流牛稠溪遭高灘地占據，金興村居民今天集會討論，憂淹水惡夢重演，盼移除高灘地並增設大型抽水站。記者黃于凡／攝影
朴子溪支流牛稠溪遭高灘地占據，第五河川分署將請開口契約廠商協助清理。記者黃于凡／攝影
朴子溪支流牛稠溪遭高灘地占據，第五河川分署將請開口契約廠商協助清理。記者黃于凡／攝影

颱風 嘉義

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