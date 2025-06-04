嘉義牛稠溪遭高灘地占據 金世界村民憂淹水惡夢重演

嘉義縣民雄鄉牛稠溪高灘地堆積嚴重，且西側岸上雜樹叢生，遇大雨洪水倒伏，4度卡在水門影響排洪，金世界村民憂淹水惡夢重演，盼汛期前盡速清除，並增設大型抽水站，提升排洪效率。第五河川分署表示，會以開口合約疏濬河道。水利處表示，將在堤防西側新建大型抽水站。

議員林淑完說，民雄鄉金興村也稱「金世界」社區，因地勢較低窪，逢颱風及大雨溢堤，易淹水造成災情，目前1座抽水站量能不足，盼再新建1座大型抽水站，提升防洪能力；另去年颱風將原本河道轉彎處的消波塊沖到出水口，建議吊離至適當地點，避免影響排水效率。

村長何建明說，朴子溪支流牛稠溪河道中高灘地面積愈來愈大，大幅縮減河道面積，盼第五河川分署盡速移除高灘地；且今年嘉義縣大埔鄉發生規模6.4強震，堤防在震後有損壞疑慮，希望透過透地雷達檢測，若有掏空等情形，可在汛期前灌漿補強，提升堤防安全。

第五河川分署指出，堤防沿岸高灘地有隱憂，將以開口合約進行部分河道疏濬，避免樹枝卡住水流通道；目前也針對看起來有問題的堤防進行第一階段透地雷達檢測，待結果出來將決定是否進行第二階段或大面積檢測；消坡塊須再安排與村長現地會勘，討論如何移動處理。