聽新聞
0:00 / 0:00
台南東區崇德市場旁交通紊亂 黃偉哲簽「即刻改善」承諾書
台南市東區崇德市場因採購人潮多，交通紊亂，導致難行，議員李宗霖去年11月與人本交通團體合作舉辦街頭宣講與連署，當天共有近500位市民簽連署書支持改造，今市政總質詢提交連署書並請市長黃偉哲簽署「崇德市場交通改善，即刻啟動」承諾書。
市府經發局表示，未來崇德路進行路面改善時，由市場處及警察局針對違規擺攤，加強勸導舉發，淨空道路既有範圍，再由交通局評估重新調整標線、納入標線型人行道及設置機車停車格之可行性，以有效解決當前行人通行空間及機車停車空間不足的問題。
李宗霖也要求針對機35重劃區預先規畫，平實重劃區初期未設人行道的錯誤，導致行人被迫與車爭道，既不安全也不符合人本交通原則。而機35重劃區鄰近台南大學榮譽校區與未來的林森車站預定地，預期將帶來大量步行需求。李宗霖建議，可參考水交社重劃區範例，全區預留完整人行道與綠帶、有明確設施帶、設置避車彎、路燈與號誌共桿設計等。
李宗霖也建議，東門城圓環應改採「優先環」設計，讓主要車流（如東門路）有清楚優先的通行路線，並將空間還給行人與綠地。李宗霖要求市府針對東門城圓環現況進行動線與使用分析，並跨局處協調，導入人本交通與都市美學觀點，重塑東門城圓環成為交通與歷史融合的示範節點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言