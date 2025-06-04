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黃敏惠率團馬來西亞旅遊推廣「熊熊出擊」 提升嘉市觀光能見度

中央社／ 嘉義市4日電
嘉市長黃敏惠率市府團隊攜手嘉邑城隍廟、觀光、旅宿業及產業界代表近百人，在馬來西亞吉隆坡舉辦觀光旅遊推廣說明會，集結2大人氣吉祥物嘉市大白熊、觀光署喔熊「熊熊出擊」，又有城隍廟走陣表演。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠率市府團隊攜手嘉邑城隍廟、觀光、旅宿業及產業界代表近百人，在馬來西亞吉隆坡舉辦觀光旅遊推廣說明會，集結2大人氣吉祥物嘉市大白熊、觀光署喔熊「熊熊出擊」，又有城隍廟走陣表演。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊並攜手觀光、旅宿業及產業界代表，共同於馬來西亞吉隆坡舉辦嘉義市觀光旅遊推廣說明會，提升嘉義市在東南亞觀光市場能見度與吸引力。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，黃敏惠帶隊在馬來西亞吉隆坡舉辦嘉義市觀光旅遊推廣說明會，首次集結兩大人氣吉祥物－嘉義市大白熊及交通部觀光署喔熊，共同現身活動現場，以「熊熊出擊」之姿吸引當地旅遊業者目光。

黃敏惠致詞表示，據觀光署統計，嘉義市近年來自馬來西亞的旅客人次持續成長，2024年較前1年成長達38%；隨著馬來西亞即將迎接「2026馬來西亞旅遊年」，此次參訪不僅期盼強化與馬來西亞旅遊業界的合作，更盼透過文化交流與行銷活動，提升嘉義市在東南亞觀光市場能見度與吸引力。

市府表示，市府團隊及嘉義城隍廟、觀光及產業界代表共同赴馬來西亞，向在地旅遊業者展現嘉義市獨特的在地宗教文化、住宿體驗及特色產業；城隍廟安排精彩家將走陣表演，同行嘉義市旅宿及伴手禮業者熱情介紹，展現嘉義市「食宿遊購行娛」文化底蘊與多元面貌。

外交部駐馬來西亞代表葉非比指出，嘉義市具有見證時代更迭的木屋、阿里山小火車起點，以及擁有美味小吃及讓人留連忘返文創景點等，各方面都呈現出嘉義市獨特風采；走訪嘉義市不僅是感官饗宴，更是一趟與文化、土地對話的精彩旅程，可讓人深刻感受知性與感性交流。

市府指出，馬來西亞旅遊業界對台灣旅遊向來評價高，嘉義市具備宗教文化、美食、旅宿等豐富旅遊元素，馬來西亞華人旅遊業公會表明將積極促成更多雙邊業者合作，推出更多創新行程，打造更豐富旅遊體驗。

黃敏惠 馬來西亞 嘉義

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