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台南開徵汙水費反彈大 市府：原訂9月開徵尊重議會取消

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市汙水接管率約3成，為六都第四名，市府原擬9月開徵汙水管費，但遭議會退回。圖／台南市水利局提供
台南市汙水接管率約3成，為六都第四名，市府原擬9月開徵汙水管費，但遭議會退回。圖／台南市水利局提供

台南市原擬9月起每度5元隨水費徵收汙水下水道使用費，議會程序委員會退回不予審議；議員指接管率不到3成，且說明會倉促，民眾多反對，市長黃偉哲稱是基於使用者付費，但尊重議會取消原定9月徵收的政策。

市議員陳怡珍指出，多數市民對新政策毫不知情，市府直到送議會才說明將於9月1日開徵。她引用國土署統計截至今年2月，六都中以台北市接管率最高達88.4%，台南則不到3成，顯示整體建設仍落後。她批評市府倉促推動、說明會開在開徵前夕，引發民怨；部分民眾還反映早期管線錯接、淹水問題未妥善處理，如今卻要提前收費，讓人難以接受。

市長黃偉哲回應，自己上任時台南汙水接管率僅約19%，目前已升至第4名，顯示市府持續努力。他強調「使用者付費」是合理原則，就如同使用自來水要繳費，使用汙水系統也應繳費。他並表示，僅針對實際使用者徵收，不是全面開徵，「既然使用了，為何不能收費？」

但市議員周嘉韋認為，接管率至少應達5成再考慮徵收，才更合情合理。他指出台中、桃園接管率也只有二成多，至今未徵收，貿然開徵恐影響民眾接管意願，建議市府應持續鼓勵接管、爭取民眾支持。

台南自2018年起，針對事業、機關、學校及軍方每度徵收10元汙水下水道使用費，至今尚未擴及家戶。水利局表示，目前已有台北、新北、高雄、新竹縣、南投縣與連江縣等地對家戶開徵，每度5元，並非所有地區接管率都高；例如高雄從35%就開始實施。

台南市預定年底接管戶數將達22.6萬戶，若未能開徵每年中央將少6000萬元經費。但考量目前民意與議會態度，市府已決定暫緩9月起開徵政策。

水利局長邱忠川強調，接管率非徵收的主要的標準。關鍵在於「使用者付費」理念能否被接受。

議員 台南

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