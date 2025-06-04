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收豆渣養黑水虻臭味惹議 惡臭擾民一度被誤認火葬場飄味

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮某生物科技公司在沒有工廠登記情況下，以廚餘飼養黑水虻生產肥料，經常散發惡臭，附近居民一度誤以為是火葬場產生臭味，環保局數月前接獲民眾通報後已數度稽查，上月20日監測異味超標，依法開罰。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣虎尾鎮某生物科技公司在沒有工廠登記情況下，以廚餘飼養黑水虻生產肥料，經常散發惡臭，附近居民一度誤以為是火葬場產生臭味，環保局數月前接獲民眾通報後已數度稽查，上月20日監測異味超標，依法開罰。圖／雲林縣環保局提供

雲林縣虎尾鎮某生物科技公司在沒有工廠登記情況下，以廚餘飼養黑水虻生產肥料，經常散發惡臭，附近居民一度誤以為是火葬場產生臭味環保局數月前接獲民眾通報後已數度稽查，上月20日監測異味超標，依法開罰，又發現該肥料廠沒有工廠登記，已要求工廠停工，縣議員林文彬表示，他昨天經過仍聞到臭味，要求環保局加強稽查。

林文彬今在議會質詢指出，他日前接獲民眾陳情，指惠來里肥料廠經常傳出異味，詢問環保局是否掌握，局長張喬維答詢表示，該處肥料廠旁有堆肥場，堆放收受而來用以飼養黑水虻生產肥料的豆渣產品，因此產生異味，5月20日在現場採樣送驗，異味排放已超標將依法開罰。

林文彬表示，他昨天經過該路段，仍覺得臭味難耐，非常不舒服，遑論附近居民每天生活在這樣的惡臭下，要求環保局加強稽查。

環保局表示，先前在該場周遭稽查，都未測得異味排放超標，今年5月20日再度採樣，送驗結果為37，超過法定排放標準30，已違反空氣汙染防制法第20條第1項規定，將裁處10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

另縣府5月27日針對該公司辦理聯合會勘，發現肥料廠部分未辦理工廠登記，建設處長廖政彥表示，已要求該公司肥料廠停工，並限期一個月內辦理工廠登記，當天查核該公司廢棄物貯存區，發現仍有廢棄物滲出、汙染地面及散發惡臭，已違反廢棄物清理法規定，將裁處6000元以上300萬以下罰鍰，並限期改善清除完畢。

雲林縣虎尾鎮某生物科技公司在沒有工廠登記情況下，以廚餘飼養黑水虻生產肥料，經常散發惡臭，附近居民一度誤以為是火葬場產生臭味，環保局數月前接獲民眾通報後已數度稽查，上月20日監測異味超標，依法開罰。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣虎尾鎮某生物科技公司在沒有工廠登記情況下，以廚餘飼養黑水虻生產肥料，經常散發惡臭，附近居民一度誤以為是火葬場產生臭味，環保局數月前接獲民眾通報後已數度稽查，上月20日監測異味超標，依法開罰。圖／雲林縣環保局提供

臭味 環保局 廢棄物

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