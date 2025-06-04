收豆渣養黑水虻臭味惹議 惡臭擾民一度被誤認火葬場飄味

雲林縣虎尾鎮某生物科技公司在沒有工廠登記情況下，以廚餘飼養黑水虻生產肥料，經常散發惡臭，附近居民一度誤以為是火葬場產生臭味，環保局數月前接獲民眾通報後已數度稽查，上月20日監測異味超標，依法開罰，又發現該肥料廠沒有工廠登記，已要求工廠停工，縣議員林文彬表示，他昨天經過仍聞到臭味，要求環保局加強稽查。

林文彬今在議會質詢指出，他日前接獲民眾陳情，指惠來里肥料廠經常傳出異味，詢問環保局是否掌握，局長張喬維答詢表示，該處肥料廠旁有堆肥場，堆放收受而來用以飼養黑水虻生產肥料的豆渣產品，因此產生異味，5月20日在現場採樣送驗，異味排放已超標將依法開罰。

林文彬表示，他昨天經過該路段，仍覺得臭味難耐，非常不舒服，遑論附近居民每天生活在這樣的惡臭下，要求環保局加強稽查。

環保局表示，先前在該場周遭稽查，都未測得異味排放超標，今年5月20日再度採樣，送驗結果為37，超過法定排放標準30，已違反空氣汙染防制法第20條第1項規定，將裁處10萬元以上2000萬元以下罰鍰。