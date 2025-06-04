熊熊出擊、嘉邑城隍廟家將走陣 嘉義市馬來西亞推旅遊行銷

嘉市長黃敏惠上午率市府團隊，攜手國定古蹟嘉邑城隍廟、觀光、旅宿業及產業界代表近百人，在馬來西亞吉隆坡舉辦觀光旅遊推廣說明會，集結2大人氣吉祥物：嘉市大白熊、觀光署喔熊（OhBear）「熊熊出擊」，以及城隍廟走陣表演，吸引馬國旅遊業目光，展現嘉市觀光文化魅力與城市特色。

嘉市觀光大使「大白熊」與觀光署吉祥物「喔熊」同台亮相，展現「熊熊熱情」，馬國旅遊年吉祥物馬來熊「Wira」與「Manja」未到場，黃敏惠準備馬來熊最愛吃的蜂蜜，挑選嘉市好店「皇鶴蜂蜜」，託付「喔熊」轉送，邀請「Wira」與「Manja」來嘉旅遊。

確保「熊熊外交任務」完成，黃敏惠特別準備「to-do list」，請託外交部駐馬來西亞代表處葉非比大使協助監督，提醒「喔熊」「蜂蜜不能偷吃，如果在to-do list上打叉，可會影響考績哦」，互動溫馨趣味，展現嘉市真誠人情味與別出心裁行銷創意，擄獲嘉賓的心。

觀光署統計，嘉市近年馬國遊客持續成長，迎接2026馬國旅遊年，參訪強化與馬國旅遊業合作，透過文化交流與行銷活動，提升嘉市觀光市場能見度與吸引力。城隍廟安排吉勝堂精彩家將走陣表演，讓馬國旅遊業者及媒體驚豔，展現「食宿遊購行娛」文化底蘊與多元面貌。

黃敏惠說，嘉市近年在國際旅遊版圖嶄露頭角，數位旅遊平台Agoda公布2025新興旅遊目的地榜單，海外旅客來台嘉義榮登第一。「紐約時報」公布2025年全球最值得造訪52個地方，阿里山名列第19名，嘉市是阿里山入口門戶及林鐵起點，被譽為「木都」，林鐵去年全線復駛，還有美食沙鍋魚頭、火雞肉飯及豆花。