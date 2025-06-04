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嘉義市原眷村重劃「信義區」公共設施完工 年底配地標售

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市原眷村建國二村、復興新村市地重劃公共設施完工，區內規畫集蓄雨水共7074公噸「水撲滿」，圖為施工前後空拍對照圖。記者魯永明／翻攝
嘉義市原眷村建國二村、復興新村市地重劃公共設施完工，區內規畫集蓄雨水共7074公噸「水撲滿」，圖為施工前後空拍對照圖。記者魯永明／翻攝

嘉義市府辦理原台灣燈會場地，有「信義區」之稱的原眷村建國二村、復興新村市地重劃工程，上月底公共設施完工，打造永續宜居社區，區內規畫集蓄雨水共7074公噸「水撲滿」，預計年底配地標售，最大地主軍方配地占4成以上，私有地少，公告現值每坪最高35萬多元，建商看好這塊「新蛋黃區」開發，估計標售地價翻倍每坪70萬元以上。

建國二村、復興新村地區早期是空軍眷村，鄰近嘉義公園、棒球場等重要休閒景點，是嘉市精華區段，2020年市府以市地重劃辦理土地開發，工程範圍涵蓋啟明路、公明路、朝陽街及民國路，開發面積約8.8379公頃。

施工內容包括道路、排水、汙水、滯洪池、共通管道及景觀綠化等8大基礎設施，總經費達4.22億元。整體工程5月竣工，主要道路新生路將去年12月31日先開放通車。市府工務處說，近日施作民族路、民國路至啟明路口、啟明路與朝陽街口的道路瀝青混凝土刨鋪，後續辦理工程驗收，預計7月舉辦竣工典禮。

地政處表示，重劃區約8萬8225平方公尺，分配國防部約4萬920平方公尺、國有財產署3576.98平方公尺、市府308.94平方公尺、私有地1363.68平方公尺，公設地3萬5558.90平方公尺，抵費地6794.26平方公尺，市有地及抵費地市府12月分批標售。

市府說，眷村承載豐富文史記憶，市地重劃讓舊土地重獲新生，結合文化保存、商業發展與永續理念，打造東區成為新興商業區，預計引進大型購物中心、觀光飯店等，帶動經濟繁榮，提供公共休憩空間，部分公園用地規畫眷村生活文化館，下方設雨水撲滿，人行道採透水鋪面，符合永續發展，提升人本環境空間，建構幸福永續城市。

嘉義市原眷村建國二村、復興新村市地重劃公共設施完工，區內規畫集蓄雨水共7074公噸「水撲滿」空拍。記者魯永明／翻攝
嘉義市原眷村建國二村、復興新村市地重劃公共設施完工，區內規畫集蓄雨水共7074公噸「水撲滿」空拍。記者魯永明／翻攝

眷村 永續 嘉義

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