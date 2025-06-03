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台南南區灣裡瞬間強降雨淹水 地政局：若有住戶損失追究賠償責任

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市灣裡晚間強降雨造成淹水，施工單位緊急應變以利排水。圖／南市地政局提供
台南市灣裡晚間強降雨造成淹水，施工單位緊急應變以利排水。圖／南市地政局提供

台南市南區灣裡今晚強降雨，3小時累積降雨量73毫米，其中17時至18時就下了46毫米，導致灣裡路61巷、88巷及211巷、省躬一街、灣裡活動中心及萬年殿前積淹水，經地政局緊急應變，打除滯洪池工程臨時擋水牆，加速排水，晚上7點半已排除。若有住戶損失，將追究賠償責任。

地政局表示，市府接獲通報後，地政局長陳淑美及水利局局長邱忠川隨即偕同地方議員至現場勘查，並瞭解淹水情形及住戶災損狀況。由於目前喜樹灣裡地區由地政局辦理「南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」，正施作灣裡1滯洪池進流箱涵及溢流堰設施，因施工擋水需求於W*H=2.8M*1.5M箱涵內設置約1公尺高臨時擋水牆，並預留約50公分的全斷面開口及25公分排水管3支，保留雨水逕流可排進灣1滯洪池。

但因強降雨超出預留通水斷面，台86旁已完工啟用的停20抽水站約在下午5時左右抽開始抽水，也不及排抽，導致上游集水區的雨水逕流無法順利排至滯洪池，造成淹水。地政局接獲通報後隨即通知施工廠商調派機具打除臨時擋水牆，以加速排水，並於緊急處置後，各區淹水狀況已在晚間7時30分排除。

陳淑美表示，喜樹灣裡市地重劃工程施工團隊施工期間必須隨時注意汛期間強降雨及預防措施，排水箱涵務必順暢，避免後續有類似情況發生，造成地方居民困擾及損失，已要求施工廠商逐戶調查，確認有無災損狀況，若有造成居民損失，將追究賠償責任。

滯洪池 淹水 強降雨

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