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台南工地鋪稻草 空品躍南部第一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市環保局結合市府局處推裸露工地鋪稻草，減少揚塵，改善空氣品質，去年台南市空氣品質為南部第一。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局結合市府局處推裸露工地鋪稻草，減少揚塵，改善空氣品質，去年台南市空氣品質為南部第一。記者鄭惠仁／攝影

過去台南空氣品質不佳常遭批評，去年已躍居雲嘉南、高屏地區空品第一，除了要求業者在空品不佳時減排外，善用回收水洗街以及利用稻草覆蓋工地，減少揚塵是兩大利器，環保局統計3年來台南工地覆蓋稻草近107公頃，每年洗街7萬餘公里，若農業廢棄物更能有效利用，對環境、經濟都有幫助。

市府積極推動以稻草覆蓋裸露工地，減少揚塵，3年來已覆蓋106.65公頃，去年近40公頃。此外，去年全市利用回收水洗街總長達7萬餘公里，有效清除粒狀汙染物1232公噸、PM10共236公噸、PM2.5約57公噸，減少揚塵也提升市容整潔。

過去農民常焚燒稻草，造成空汙，近年經宣導與取締已大幅減少，目前超過95%稻草用於翻耕作肥。市議員郭鴻儀指出，稻草若能開發更多元用途，如鳳梨葉加工製衣、廢棄樹枝或竹材製成生質材料，將提升農業廢棄物的經濟價值。

農業局也鼓勵農民使用稻草分解液加速發酵腐化，並將協助業者與農民合作，擴大回收農業廢棄物，並設立資材中心，推動永續利用。

農業 空汙 空氣品質 廢棄物 台南

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