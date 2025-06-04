台南文資調查慢 有建設被迫停工逾10個月！議員促簡化程序

台南多項重大建設因挖到疑似文化遺址停擺，議員質詢不滿文資調查曠日廢時，導致工程延宕，市長黃偉哲也認為公共建設因此延宕是非常可怕的事，例如西港外環道路多花10年才完成，議員要求無文獻記載等區域能簡化考古調查，文化局回應已在檢討作法。

市議員李鎮國質詢時指出，文資保存很重要，但公共建設與人民財產同樣重要。永康區的次17-3號道路去年8月1日開工後，因配合文資考古調查已停滯超過10個月；次17-1、17-2號道路、永康公園兒童遊戲場也被迫停工，復興里活動中心選址，考古調查就花了90萬元，影劇三村的眷改基地調查也花了300萬至500萬元不等，善化區一處建案文資考古試掘、監看，兩處就要5千多萬元。

李鎮國質疑，有些地區並無文獻記載的發展史，過往也無考古發現，但文資調查旗幟一插即須全面停工，應檢討調查程序。

市長黃偉哲認同，文化資產固然重要，但當前制度下導致建設工程延宕3年、5年甚至10年，如西港外環道便因此多耗時10年。

黃偉哲強調，應完善法制規範與協調機制，避免「專業插旗、工程受阻」情況反覆上演，使文資保護與市民權益產生衝突。

文化局回應，現行制度下文化資產調查目的在於工程初期即辨識風險，以避免施工中突發出土遺物導致全面停工。並非所有出土物皆為文化遺址，多數僅為過往生活痕跡，經審查若無保存價值即會恢復施工。但台灣目前僅23個具資格的考古單位，導致排程壓力大，加上業界多採「依量計價」模式，須前期文獻調查後才能報價，費用與工期難以精準掌握，增加開發風險。

文化局表示，目前南市列管工程案件共31件，其中9件停工，正依既定機制逐案審查處理，將持續朝制度化精進，提前辨識潛在遺址，以降低工期延誤及成本，在兼顧歷史與建設間取得平衡，落實文化資產與城市共榮發展。