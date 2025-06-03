台南安中抽水站加入防汛 降安南區淹水風險

台南市政府爭取前瞻基礎建設計畫經費補助興建安南區安中抽水站，已於4月完工，台南市長黃偉哲今天前往視察防汛作業表示，安南區治水能量大幅提升，有效保障居民安全。

黃偉哲表示，過去在海尾寮排水及安中抽水設施完備前，如逢暴雨或強降雨，安南區低窪地區積淹水最高曾達胸口，可謂相當嚴峻，現在抽水設施完工，每秒可抽水24公噸，治水能量因而大幅提升，有效保障居民財產安全，感謝中央及台南市議會支持，使治水建設得以順利完成。

台南市政府水利局長邱忠川表示，安南區海尾寮排水集水區因地勢低窪，深受潮位影響，如遇暴雨恰逢大潮，外水水位受潮位影響，造成內水無法順利排除，導致聚落積水無法立即排出，致溢淹路面。

邱忠川表示，市府為有效解決此一課題，以「拓寬既有渠道、擴建既有排水箱涵、新建排水箱涵、增設滯洪池、機械輔助排水」等多管齊下方式，進行海尾寮排水區域淹水改善。

他說，目前海尾寮排水下游渠段已設置容量6萬噸滯洪池，以及海尾寮E抽水站及海環抽水站，另完成排水箱涵增設及擴建，已竣工的「安中抽水站新建工程」為海尾寮排水中上游水患整治重要一環。

邱忠川指出，透過防潮閘門阻隔外水位對海尾寮排水中上游影響，並以機械抽排方式預先降低海尾寮排水上游水位，增加汛期排洪量，此外，抽水站周邊小型公園及防汛道路串聯，平時可作為當地民眾休憩場域，兼具治水、綠美化等多項民生用途。