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國有地活化 南市府攜手民間業者打造新型態長照機構

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）與聲寶集團總裁陳盛沺簽訂合約。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）與聲寶集團總裁陳盛沺簽訂合約。記者吳淑玲／攝影

因應台灣高齡化社會趨勢，台南市政府積極推動長照資源建設，今天舉辦「南區鹽埕段國有土地開發-長照機構興建營運案」簽約儀式，由市長黃偉哲與聲寶集團共同宣布，將於南區新興路打造新型態長照機構，實踐在地安老願景。

基地位於南區新興路，基地面積約660坪，過去是稅務宿舍「南稅三村」，因年久失修閒置，由台南市政府與財政部國有財產署合作，透過招標設定地上權的方式引進民間資金，由聲寶股份有限公司攜手日本元氣集團成立的「聲寶元氣長照社團法人」進行開發。

財稅局長李建賢表示，該計畫投入約6億元建設，預計2028年完工。設施將提供日間照護、93床住宿式服務、復健與居家照護，並結合輕食餐飲、健康休閒等功能，成為社區參與與長者樂活的共融空間；基地距離誠品生活和碳佐麻里園區約5分鐘車程，不僅活化閒置資產，更引進民間專業與資金，提升長照設施量能與品質，也創造就業機會。未來也將持續盤點可用資產，導入具公益性的服務設施，提升公共服務效益。

聲寶總裁陳盛沺指出，因應高齡社會需求，聲寶決定跨足長照領域，並引進在日本經營超過50年的元氣集團，打造完整的照護鏈。他強調，除硬體建設外，照護人力將是關鍵挑戰，未來不排除設立培訓機構，與市府合作培育專業人員。

「聲寶對長照有興趣，但缺乏經驗，所以與元氣集團一拍即合。再加上市府提供合適場地，我們就決定加快腳步落實這個設施的建置。」陳盛沺幽默表示，自己已年屆77歲，對此案有深切期待，「再不做來不及了！」

陳盛沺也透露，聲寶早在去年已於安平取得一塊較大的土地，預計打造健康長者生活園區，並結合此次的長照設施，打造從健康老化到照護後段的完整照顧鏈。「讓長者不只是安心，更是有尊嚴、有品質地生活。」

他也坦言未來最大挑戰在於照護人力的缺乏。「硬體建設可以快速完成，但照護人員的培養才是關鍵。」陳盛沺表示，未來不排除設立專業訓練機構，甚至與市府合作成立培訓學校，以系統性解決人力問題。

他強調，台灣已邁入高齡社會，長照事業未來發展潛力巨大，希望透過此次合作，不僅帶來專業照護，更能提升整體長照產業的質與量。

市長黃偉哲表示，從他上任至今6年，台南65歲以上長者從28萬增加至34萬人，年增逾萬，長照需求迫切。他感謝企業與日方資源投入，共同建構友善老化環境，並強調市府將全力支持，攜手打造高齡友善城市。

黃偉哲指出，該設施地理位置優越，鄰近日系百貨新光三越，生活機能完善，不僅便利民眾出入，也有助於提升長者的生活品質。他強調，長者的照顧不應僅止於津貼補助，更應著重於提供快樂、健康的老化環境，「健康老化比長期臥床更重要，關鍵在於良好的生活環境與細緻的照護」。

台南市長黃偉哲與聲寶集團總裁陳盛沺簽訂合約。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲與聲寶集團總裁陳盛沺簽訂合約。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲與聲寶集團總裁陳盛沺簽訂合約。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲與聲寶集團總裁陳盛沺簽訂合約。記者吳淑玲／攝影
聲寶集團總裁陳盛沺說明長照機構設計藍圖。記者吳淑玲／攝影
聲寶集團總裁陳盛沺說明長照機構設計藍圖。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲與聲寶集團總裁陳盛沺簽訂合約。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲與聲寶集團總裁陳盛沺簽訂合約。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 長照 老化

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