台南重大建設遇到考古調查嚴重停擺？ 市長黃偉哲嘆：任人宰割

台南近來多項重大建設常因挖到疑似文化遺址即停擺，議員質詢不滿文資調查曠日廢時，常導致工程進度延宕，市長黃偉哲也認為只要涉文資考古即拖延多年，公共建設因此延宕是非常可怕的事，例如西港外環道路因此多花10年才完成，議員要求針對沒有文獻記載或不具考古的區域能簡化考古調查，文化局回應已在檢討相關作法。

市議員李鎮國在市政總質詢時指出，文資保存很重要，但公共建設與人民財產同樣重要。以永康區的次17-3號道路去年8月1日開工後，因配合文資考古調查已停滯逾10個月；次17-1、17-2及次17-3道路、永康公園兒童遊戲場也被迫停工，復興里活動中心選址，考古調查就花了90萬元，影劇三村的眷改基地調查也花了300至500萬元不等，善化區一個建案，文資考古試掘監看，二處就要5千多萬元。

李鎮國說，但這些道路旁邊的光復里活動中心、復興戲院都是早期的堀地（低窪地），是用牛車一車車填土才發展起來的，當地沒有文獻記載的發展史，也不在考古區域，但只要專業旗幟一插上去，沒人可反駁，導致相關建設全停擺，還得編列文資考古經費。

黃偉哲指出，文資考古的旗幟一插，天王老子來了也沒用，而且旗幟一插就不動，時間長達3年、5年甚至是10年，公共建設就是這樣延宕，這是非常可惡又可怕的事，他還列舉西港外環道路就是多花10年時間才開闢完成。認同需完善法制規範與協調機制，避免影響公共建設推動與市民權益。

黃偉哲說，現行制度下，專業單位雖具備文化資產守護使命，但若缺乏完善法制規範與協調機制，恐使工程進度遭遇「專業插旗、工程受阻」的困境，影響公共建設推動與市民權益，文資保護與人民權益不應對立衝突，應共存共榮，需完善法制規範與協調機制，避免影響公共建設推動與市民權益。

文化局統計，南市目前列管工程案件共31件，其中停工案件9件，包含公部門3件(其中2件現正辦理搶救發掘)及私人開發6件，已依既定機制逐案審查處理，將朝向制度化方向精進，提前辨識潛在遺址，以降低工期延誤及成本衝擊。

文化局指出，依據文化資產保存法現行文化資產調查，目的在於建設前期即進行潛勢調查與風險評估，以避免工程進行中突發出土文化資產，造成大規模延宕。實務上，並非所有出土物皆等同文化遺址，多數為過往人類生活、活動所留下的生活痕跡或一般性廢棄物，經專業考古審查後，如無文化保存價值，即會排除限制、恢復施工。