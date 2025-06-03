美食文化之都 臺南伴手禮巡迴展售會即將開跑

臺南素有文化古都與美食之都的美名，擁有眾多承載在地故事與職人精神的特色品牌。為讓這些優質好物走出臺南，臺南市政府經濟發展局推出「百味臺南，好禮相伴」伴手禮巡迴展售會，預計自8月起接力於SOGO百貨台北忠孝館、桃園台茂購物中心及高雄漢神巨蛋購物廣場陸續登場，帶來一場臺南魅力的購物盛宴。

臺南市政府經濟發展局局長張婷媛表示，本次外縣市展售除方便外縣市民眾就近採買臺南特色伴手禮，活動另搭配特色DIY體驗活動，讓大家感受到臺南的文化魅力與職人精神，透過「百味臺南，好禮相伴」展售會活動，進一步帶動品牌行銷效益，促進商圈發展與地方經濟活絡，達成永續經營的目標。

經發局指出，展售會現場邀請臺南在地品牌展示商品，並規劃三大活動亮點：單筆消費滿500元，即可獲得100元抵用券，於活動期間內再次消費時折抵使用 (數量有限，送完為止)；於展售會期間，單筆消費滿1,000元即可參加抽獎，最大獎為iPad，消費越多中獎機會越高；此外，現場特別推出兩款結合在地文化與手作樂趣的DIY體驗活動：「平安鹽香包袋」與「藍染小方巾」，分別於忠孝SOGO、高雄漢神巨蛋與桃園台茂場次登場，提升展售會的互動性與文化深度。

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