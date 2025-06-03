快訊

疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

和解了！體育署、桌協3點共同聲明 葉國欽致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

聽新聞
0:00 / 0:00

美食文化之都 臺南伴手禮巡迴展售會即將開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南素有文化古都與美食之都的美名，擁有眾多承載在地故事與職人精神的特色品牌。為讓這些優質好物走出臺南，臺南市政府經濟發展局推出「百味臺南，好禮相伴」伴手禮巡迴展售會，預計自8月起接力於SOGO百貨台北忠孝館、桃園台茂購物中心及高雄漢神巨蛋購物廣場陸續登場，帶來一場臺南魅力的購物盛宴。

臺南市政府經濟發展局局長張婷媛表示，本次外縣市展售除方便外縣市民眾就近採買臺南特色伴手禮，活動另搭配特色DIY體驗活動，讓大家感受到臺南的文化魅力與職人精神，透過「百味臺南，好禮相伴」展售會活動，進一步帶動品牌行銷效益，促進商圈發展與地方經濟活絡，達成永續經營的目標。

經發局指出，展售會現場邀請臺南在地品牌展示商品，並規劃三大活動亮點：單筆消費滿500元，即可獲得100元抵用券，於活動期間內再次消費時折抵使用 (數量有限，送完為止)；於展售會期間，單筆消費滿1,000元即可參加抽獎，最大獎為iPad，消費越多中獎機會越高；此外，現場特別推出兩款結合在地文化與手作樂趣的DIY體驗活動：「平安鹽香包袋」與「藍染小方巾」，分別於忠孝SOGO、高雄漢神巨蛋與桃園台茂場次登場，提升展售會的互動性與文化深度。

聚傳媒

臺南 經濟發展

延伸閱讀

南機場夜市必吃美食！在地人也甘願排隊的銅板美味

台灣腳底按摩師傅認證！日男團BUDDiiS美腿「好漂亮」

日本20歲吃貨男中2億彩票頭獎 5年狂食花光獎金：終悟出一個人生道理

台南佳里牛蒡節7日登場 300份創意美食免費品嘗

相關新聞

打造台南運河咖啡音樂一條街 市長黃偉哲：2026有新光景

台南安平運河明年通航100年，議員指出，運河沿岸長年使用率偏低，呼籲市府加速推動空間活化，導入商業與文化展演元素，讓運河...

國有地活化 南市府攜手民間業者打造新型態長照機構

因應台灣高齡化社會趨勢，台南市政府積極推動長照資源建設，今天舉辦「南區鹽埕段國有土地開發-長照機構興建營運案」簽約儀式，...

台南重大建設遇到考古調查嚴重停擺？ 市長黃偉哲嘆：任人宰割

台南近來多項重大建設常因挖到疑似文化遺址即停擺，議員質詢不滿文資調查曠日廢時，常導致工程進度延宕，市長黃偉哲也認為只要涉...

凱米颱風造成護岸設施受損 臺南官田區野溪護岸復建工程提前完工

去年7月24日至26日凱米颱風強勢來襲，為臺南市南化區帶來豐沛雨量，累計達到815.5毫米的豪雨等級，造成多處野溪護岸設施受損。臺南市長黃偉哲市長責成水利局針對凱米颱風造成之山區野溪護岸受損情況進行盤

美食文化之都 臺南伴手禮巡迴展售會即將開跑

臺南素有文化古都與美食之都的美名，擁有眾多承載在地故事與職人精神的特色品牌。為讓這些優質好物走出臺南，臺南市政府經濟發展局推出「百味臺南，好禮相伴」伴手禮巡迴展售會，預計自8月起接力於SOGO百貨台北

嘉義雞肉飯征服馬來西亞味蕾 市長黃敏惠率團赴馬推廣觀光

嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥昨天率市府團隊到馬來西亞，展開5天4夜參訪行程，啟動城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。