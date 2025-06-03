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凱米颱風造成護岸設施受損 臺南官田區野溪護岸復建工程提前完工

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

去年7月24日至26日凱米颱風強勢來襲，為臺南市南化區帶來豐沛雨量，累計達到815.5毫米的豪雨等級，造成多處野溪護岸設施受損。臺南市長黃偉哲市長責成水利局針對凱米颱風造成之山區野溪護岸受損情況進行盤點並積極爭取中央經費補助，確保民眾生命財產安全。

水利局說明，位於官田區大崎里活動中心旁的官田溪野溪排水溝及攔砂壩，因連日降雨導致溪水猛烈沖刷，基礎遭掏空而斷裂損壞，威脅鄰近農地及居民生命財產安全。經現場勘查發現，排水溝及攔砂壩受損長度約40公尺，由於無立即危險性，遂提報災後復建計畫，並獲行政院公共工程委員會核定補助497萬元辦理「113年7月凱米颱風官田區大崎里排水護岸災後復建工程」。工程於114年1月7日進場施工，工期100日曆天，經水利團隊積極趕辦並於汛期前完成護岸修復作業。

水利局補充，凱米颱風對南市山區野溪護岸造成嚴重損害，共計提報水土保持工程類災後復建工程24件，目前各項工程均已陸續發包及施工中。其中，「113年7月凱米颱風官田區大崎里排水護岸災後復建工程」因鄰近交通要道(台3線省道、南176區道)及農地，影響交通安全與農民生計，水利局以最快速度趕辦，順利於汛期前完成約40公尺排水溝及攔砂壩修復工程，及時發揮防護效益，確保農民在雨季期間免受溪水暴漲威脅，並保障民眾通行安全。

聚傳媒

護岸 災後 凱米颱風

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