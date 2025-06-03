嘉義雞肉飯征服馬來西亞味蕾 黃敏惠率團赴馬推廣觀光

嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥昨天率市府團隊到馬來西亞，展開5天4夜參訪行程，啟動城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會（Malaysian Chinese Tourism Association, MCTA），與旅遊業公會副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗，交流熱絡、收穫豐碩。

嘉市府首次組團到馬來西亞辦觀光推介會，此前透過扶輪社、獅子會等民間社團聯繫，與馬國文化、藝術及教育等交流，馬國與台灣、嘉市語言、文化有許多共同點，以美食、熱情吸引世界到訪，黃敏惠肯定MCTA推動馬來西亞國際觀光努力貢獻，獲頒交通部觀光署「台灣觀光貢獻獎」，實至名歸。

黃敏惠期待未來密切合作，歡迎馬來西亞遊客，以阿里山入口門戶嘉市為起點，開啟台灣旅遊探索，品嚐嘉市特色美食沙鍋魚頭、雞肉飯、涼麵；感受木都、畫都、管樂之都文化。嘉義市位處北回歸線23.5度，「23.5」諧音就是「愛上我」，相信來過嘉市都會深深愛上這個地方。

嘉市觀光推介會將帶來精采家將走陣、安排「大白熊」與觀光署「喔熊」同台，黃敏惠邀請MCTA友人們來嘉市，建城320+1的城市博覽會將登場，從博覽會能看見嘉市從木都轉身為人文森林的精彩，在國際管樂節悠揚管樂聲中，看見嘉市觀光多元和與眾不同。