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嘉義雞肉飯征服馬來西亞味蕾 黃敏惠率團赴馬推廣觀光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥昨天率市府團隊到馬來西亞，展開5天4夜參訪行程，啟動城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會（Malaysian Chinese Tourism Association, MCTA），與旅遊業公會副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗，交流熱絡、收穫豐碩。

嘉市府首次組團到馬來西亞辦觀光推介會，此前透過扶輪社、獅子會等民間社團聯繫，與馬國文化、藝術及教育等交流，馬國與台灣、嘉市語言、文化有許多共同點，以美食、熱情吸引世界到訪，黃敏惠肯定MCTA推動馬來西亞國際觀光努力貢獻，獲頒交通部觀光署「台灣觀光貢獻獎」，實至名歸。

黃敏惠期待未來密切合作，歡迎馬來西亞遊客，以阿里山入口門戶嘉市為起點，開啟台灣旅遊探索，品嚐嘉市特色美食沙鍋魚頭、雞肉飯、涼麵；感受木都、畫都、管樂之都文化。嘉義市位處北回歸線23.5度，「23.5」諧音就是「愛上我」，相信來過嘉市都會深深愛上這個地方。

嘉市觀光推介會將帶來精采家將走陣、安排「大白熊」與觀光署「喔熊」同台，黃敏惠邀請MCTA友人們來嘉市，建城320+1的城市博覽會將登場，從博覽會能看見嘉市從木都轉身為人文森林的精彩，在國際管樂節悠揚管樂聲中，看見嘉市觀光多元和與眾不同。

MCTA1992年成立，共1600個會員，是馬國華人旅遊代表性組織，華人旅遊業公會副會長余細俤率會員熱情迎接市府團隊，開心分享「阿里山的姑娘美如水」一曲在馬國家喻戶曉，是許多馬來西亞人認識嘉義開始，馬國穆斯林人口眾多，雞肉飯符合馬國飲食口味，符合穆斯林信仰，嘉市木都具特色，檜意森活村、巷弄間木屋讓人印象深刻，嘉市具觀光競爭力。

嘉市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（右二）與副市長林瑞彥（右一）率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（右二）與副市長林瑞彥（右一）率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠與副市長林瑞彥率市府團隊到馬來西亞，城市外交推廣國際觀光。上午由交通部觀光署駐吉隆坡代表周士弼主任陪同，拜會馬來西亞華人旅遊業公會與副會長余細俤及會員交流推廣國際觀光經驗。圖／嘉市府提供

黃敏惠 馬來西亞 嘉義

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